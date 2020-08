Nos confins do espaço está um mundo alienígena misterioso, mas estranhamente familiar, cheio de criaturas fofas, surpresas escondidas e diversão. Prepare-se, porque Pikmin 3 Deluxe vai chegar à Nintendo Switch a 30 de outubro. Pikmin 3 estreou-se na Wii U e agora viaja para a Nintendo Switch com novos conteúdos, mais opções de jogo cooperativo e uma variedade de configurações pensadas para novos jogadores. Os pequenos Pikmin estão prontos para o conhecer na sua maior aventura de todos os tempos, por isso dê uma espreitadela ao seu pelotão Pikmin no vídeo Pikmin 3 Deluxe aterra na Nintendo Switch a 30 de outubro!

Pikmin 3 Deluxe não é propriamente uma aventura tradicional. Comande uma tripulação de três exploradores e um esquadrão de adoráveis Pikmin numa busca pela sobrevivência, repleta de quebra-cabeças e combates com muitas criaturas. Após uma aterragem forçada, irá explorar uma variedade de ambientes exuberantes, como a Distant Tundra, o Twilight River e o Garden of Hope, todos repletos de formidáveis formas de vida.

Pikmin 3 Deluxe oferece novos conteúdos e melhorias, incluindo a capacidade de jogar o modo Story cooperativamente com um amigo, novas missões secundárias que também podem ser jogadas cooperativamente, e todo os níveis do modo Mission, presentes no jogo original. Com novas opções de dificuldade, a possibilidade de ativar a funcionalidade lock-on, dicas opcionais e a opção de jogar a um ritmo mais relaxado, é mais fácil do que nunca participar na diversão de Pikmin, apreciar a bela paisagem do jogo e experienciar o que este mundo vibrante tem para oferecer. Algumas das mais divertidas características do jogo original regressam em Pikmin 3 Deluxe, como a possibilidade de fotografar as exuberantes paisagens do jogo e as suas curiosas criaturas.

Liderando diferentes tipos de Pikmin, terá uma equipa disposta a enfrentar todos os obstáculos que surgirem. Pikmin de diferentes cores oferecem uma variedade de habilidades e vantagens, úteis nas mais diversas missões. Por exemplo: o Blue Pikmin pode respirar debaixo d'água, o que lhe permite recolher itens aos quais outros Pikmin não conseguem chegar, enquanto o Winged Pikmin, que se distingue pelos seus tons de rosa, pode voar sobre terrenos como água e poços. Selecionar estrategicamente o Pikmin certo para a tarefa em questão, delegar projetos e alternar entre capitães pode ajudar a garantir a vitória.

A pensar nos jogadores mais experientes, que estão prontos a recorrer às suas habilidades em novos desafios, Pikmin 3 Deluxe oferece novas missões secundárias, com destaque para a exploração do planeta PNF-404 por parte de Olimar e Louie. Em adição a toda esta diversão, existem também desafios para múltiplos jogadores no modo Bingo Battle.