Plague Inc. The Cure grátis na Steam

O produtores de Plague Inc. cumpriram com o que tinham prometido e lançaram o DLC 'The Cure', onde os utilizadores têm como objetivo procurar uma cura para a praga que ameaça a humanidade.

Este novo conteúdo é grátis na plataforma Steam para todos os jogadores que tenham o jogo base e ficará disponível até que a pandemia de COVID-19 seja erradicada.