Planeta dos Descontos chega à PlayStation®Store

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia a chegada da promoção Planeta dos Descontos à PlayStation®Store, o que significa que, até ao próximo dia 20 de novembro, os jogadores poderão desfrutar de grandes títulos para a PlayStation®4 a preços únicos.

Entre as ofertas disponíveis destaque para o Red Dead Redemption 2, que passa a estar disponível na PlayStation®Store por 29,39€ em vez dos 69,99€ habituais durante esta promoção. Vencedor de mais de 175 prémios de Jogo do Ano e galardoado com mais de 250 pontuações perfeitas, Red Dead Redemption 2 é uma história épica de honra e lealdade no despontar da era moderna.

Destaque ainda para o conceituado TEKKEN 7, que antes custava 49,99€ e que, até 20 de novembro, passa a estar disponível na PlayStation®Store por apenas 9,99€. Neste título, os jogadores terão de descobrir a conclusão épica do clã Mishima e desvendar os motivos por trás de cada passo da sua luta incessante. Com o poder do Unreal Engine 4, TEKKEN 7 apresenta batalhas cinemáticas e duelos intensos que os jogadores podem partilhar com amigos e rivais através de mecânicas de combate inovadoras.

Com a chegada da promoção Planeta dos Descontos à PlayStation®Store, os jogadores também vão poder adquirir MotoGP™20 por apenas 34,99€ em vez dos habituais 69,99€. Com este título, os jogadores poderão viver todas as emoções do modo de carreira de diretor mais completo de sempre e decidir se querem aderir a uma equipa da temporada de 2020 e correr em seu nome ou se querem aderir a uma equipa totalmente nova.

Há mais títulos em destaque e, em baixo, estão alguns deles:

AO Tennis 2 Antes 54,99 € - agora 21,99 €

Battlefield™V Antes 49,99 € - agora 14,99 €

FAIRY TAIL Antes 69,99 € - agora 48,99 €

Bundle Grand Theft Auto V Premium Online Edition e Cartão Tubarão Branco Antes 44,99 € - agora 19,79 €

Gran Turismo™ Sport Spec II Antes 29,99 € - agora 14,99 €

Metal Gear Solid V: The Definitive Experience Antes 19,99 € - agora 3,99 €

SEKIRO™: Shadows Die Twice GOTY Antes 69,99 € - agora 45,49 €

The Sims 4 Deluxe Party Edition Antes 49,99 € - agora 14,99 €

Vader Inmortal: A Star Wars VR Series Antes 26,99 € - agora 20,24 €

Watch Dogs®2 Deluxe Edition Antes 79,99 € - agora 19,99 €