Planeta Sinclair Awards: Gala GOTY de volta a Cantanhede

O Museu LOAD ZX, em Cantanhede, vai ser este ano novamente palco da Gala GOTY – os Planeta Sinclair Awards, evento que anualmente celebra os melhores jogos lançados para o ZX Spectrum.

O evento iniciou-se de forma simbólica em 2016 através do blogue português Planeta Sinclair. Desde logo ganhou o reconhecimento da comunidade nacional e internacional, que, no início de cada ano, aguardava com expectativa os nomes dos candidatos a melhor jogo, sendo sempre motivo de grande debate entre os internautas. A própria comunicação social especializada foi dando cobertura ao evento, impulsionando a criação de um evento maior, como viria depois a acontecer.

O GOTY entrou numa nova fase a partir da edição de 2020, fruto de uma ideia do Mário Viegas (elemento da equipa do Planeta Sinclair), e do convite que foi feito ao Museu LOAD ZX para a co-organização do evento. As edições de 2020 e 2021, apesar de pujantes, decorreram apenas em formato online devido à pandemia. Não obstante, a cobertura mediática aumentou, tendo aparecido em inúmeros media, com destaque para a SIC Radical e o programa Retro Gamers.

A edição de 2022 foi a primeira a ser realizada nas instalações do Museu LOAD ZX, em Cantanhede. O concretizar de um sonho antigo, e foi seguida de forma apaixonada por pessoas de várias partes do mundo através do canal de Youtube do museu. Aliás, este foi o vídeo mais visto do Museu em 2023.

O GOTY – cuja sigla significa Game Of The Year (ou Jogo do Ano em Português) – visa homenagear os melhores jogos lançados para o ZX Spectrum em cada ano. Para a edição de 2023, a escolha dos jogos é feita por votação de um júri internacional, tal como aconteceu nos anos anteriores. A competição decorre nas seguintes categorias:

· Técnicas: Gráficos, Ecrã de carregamento e Som

· Por tipologia: Quebra-cabeças, Aventura e RPG, Plataformas, Ação Arcade, Aventura de texto, BASIC

· Por origem/língua: Luso-Brasileiro; Espanhol

· E, claro, o grande vencedor, o denominado GOTY

A dinâmica do evento segue uma lógica de gala tipo dos óscares, sendo cada categoria apresentada por um ou mais convidados, alguns bastante conhecidos e mediáticos, com alguns momentos lúdicos e surpresas ao longo da sessão.

Este ano, mais uma vez, antecipam-se surpresas, incluindo a grande novidade do evento ir ser transmitido no YouTube, mas também na Twitch e, neste caso, comentado simultaneamente em língua inglesa, permitindo a que quem não domine a língua portuguesa (língua oficial do evento), possa seguir a cerimónia.

A cerimónia decorrerá a partir das 15h00 do dia 17 de Fevereiro no Museu LOAD ZX em Cantanhede e é de entrada gratuita. De manhã haverá outras atividades no museu pelo que deixamos o convite para uma visita diferente neste dia.