Plataforma ‘Spin’ combina gamificação com golfe

A Bee Engineering é parceira tecnológica do World Corporate Golf Challenge (WCGC), na sua edição nacional. Desenvolveu o Spin by Nectar Interactive, plataforma digital que gera engagement, diverte e distribui prémios entre os participantes de um dos maiores eventos mundiais corporativos de golfe. Realiza-se a partir de 29 de maio, em cinco etapas com a participação de mais de 400 pessoas. A experiência personalizada foi desenvolvida pela Nectar Interactive, unidade de videojogos da empresa de Inovação e Tecnologia.

O Spin by Nectar Interactive permite aos participantes do WCGC usufruírem de uma experiência digital após cumprida cada etapa. Utilizando os seus telemóveis, habilitam-se a ganharem prémios promovidos pelos parceiros do evento. A experiência tecnológica representa a inovação de um processo, que agora é mais divertido, personalizável e que segue as normas do distanciamento social em vigência. Baseada em conceitos de videojogos, é a primeira plataforma desenvolvida pela unidade da Bee Engineering para a área do desporto. Os seus advergames, hyper casual games, soluções de gamificação já impactaram marcas e serviços de empresas de setores como retalho, energia, entretenimento e logística.

O WCGC é uma competição que combina Golfe, lazer e networking. Iniciada em 1993 no Reino Unido com o apoio do The Times, é um dos maiores eventos Corporate mundiais deste desporto realizado em 34 países, com mais de 3000 empresas participantes e cobertura mediática de mais de 60 canais de TV, 50 publicações e ainda a envolvência de 16 companhias aéreas. Portugal acolhe, de 1 a 5 de Novembro, a 28ª edição da Final Mundial nos Oitavos Dunes, em Cascais.. O torneio nacional recebe mais de 80 participantes em cada uma das cinco etapas: Santo da Serra, ilha da Madeira (29 maio); Montado, Palmela (18 junho); Axis Ponte de Lima (26 junho); Morgado do Reguengo, Portimão (3 julho); Final no West Cliffs, Óbidos (31 julho).

Para José Leal e Silva, Diretor Executivo da Bee Engineering "Os videojogos representam uma ferramenta de extraordinário potencial para incrementar a interação das marcas com o seu publico alvo, bem como das próprias empresas com os seus colaboradores. Cada vez mais exemplos surgem de como é possível tornar estas interações mais dinâmicas e produtivas, e o World Corporate Golf Challenge, face também as restrições pandémicas, apostou no reforço dos meios digitais para conseguir inovar na relação ao mesmo tempo que mantém o histórico da atribuição de prémios."

Pedro Castelo Branco, Director Geral Golftattoo Eventos, afirma: "O WCGC Portugal orgulha-se de poder apresentar a sua mais recente parceria com a empresa Bee Engineering. Esta parceria permite ao WCGC manter a sua aposta nas novas tecnologias adaptando a sua comunicação ao contexto atual que vivemos, aproximando a Bee, consultora de tecnologias de informação e comunicação, para junto de um dos seus principais targets, o mundo das empresas."