PlayAtHome: PlayStation oferece dois jogos

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que, a partir de quinta-feira, dia 16 de abril, e até ao próximo dia 6 de maio, os fãs da PlayStation® poderão descarregar*, de forma gratuita, dois grandes títulos para a PlayStation®4, através da PlayStation®Store: Uncharted™: The Nathan Drake Collection e Journey™. Esta decisão decorre no âmbito da iniciativa da SIE, #PlayAtHome, que pretende atuar em duas áreas: o acesso a jogos gratuitos para ajudar a comunidade PlayStation® a viver grandes aventuras enquanto permanece em casa; e a criação de um fundo para ajudar os pequenos estúdios independentes que estão a atravessar dificuldades económicas, a continuarem a criar e a desenvolver grandes experiências para todos os jogadores.

"Pessoas de todo o mundo estão a fazer aquilo que é correto ao permanecer em casa para conter a propagação do COVID-19. Estamos profundamente gratos a todos aqueles que praticam o distanciamento social e, do nosso lado, levamos a sério a responsabilidade que temos enquanto plataforma de entretenimento", comenta Jim Ryan, Presidente e CEO da SIE, acrescentando que, "por isso, pedimos à nossa comunidade que continue a apoiar esta escolha segura e a necessidade de jogar em casa".

Neste sentido, a SIE vai oferecer aos fãs de videojogos dois títulos de referência: o Uncharted™: The Nathan Drake Collection e o Journey™, que estarão disponíveis para transferência, de forma gratuita, entre quinta-feira, 16 de abril, e o próximo dia 6 de maio, para que os jogadores os possam desfrutar para sempre.

Uncharted™: The Nathan Drake Collection inclui as campanhas para jogador individual de Uncharted: Drake’s Fortune™, Uncharted 2: Among Thieves™ e Uncharted 3: Drake’s Deception™, isto é, dos três primeiros jogos da aclamada saga de ação e aventura, protagonizada pelo icónico caçador de tesouros Nathan Drake. Aqui, na pele de Nathan Drake, os jogadores terão a oportunidade de seguir os passos de lendas numa viagem que abarca o mundo inteiro em busca do El Dorado, a cidade lendária do ouro, servindo-se das notas do próprio Sir Francis Drake. Terão ainda a oportunidade de reproduzir a viagem fatídica de Marco Polo através dos Himalaias e desvendar a Atlantis das Areias procurada por Lawrence da Arábia.

Já Journey™ é um dos mais belos, singulares e aclamados títulos da PlayStation®, onde os jogadores terão de guiar um nómada anónimo numa missão emocionante pelo deserto até ao topo da montanha que se eleva no horizonte. Aqui, face a um calor sufocante e a ventos sibilantes, terão de se servir da magia antiga para atravessarem os céus e descobrirem este mundo misterioso sozinhos… ou na companhia de um estranho que poderão conhecer pelo caminho. A sua mensagem vital é intemporal e assume um significado especial estes dias.

Para além disto, a SIE alocará ainda $10 milhões de dólares para ajudar a cobrir as necessidades dos produtores independentes de videojogos que são o coração e a alma da comunidade gamer, e que estão a enfrentar momentos muito complicados devido à situação atual. Mais informações sobre este fundo, incluindo os critérios de participação, serão revelados em breve.

"Durante estes dias de distanciamento físico, os fãs encontraram nos videojogos uma forma de obter momentos de descanso e de diversão. Na Sony Interactive Entertainment somos uns privilegiados por poder oferecer este entretenimento tão necessário. Sabemos que é só um pequeno gesto, mas estamos muito orgulhosos por poder prestar este apoio aos nossos jogadores, às nossas comunidades e aos nossos parceiros", afirma Jim Ryan.