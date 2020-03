PlayStation 2 está de parabéns

Foi a 4 de março do ano 2000 que a PlayStation 2 chegou às lojas japonesas (à América do Norte chegou em outubro desse ano e à Europa no mês seguinte).

A consola que se tornaria na mais vendida de sempre até aos dias de hoje, com mais de 155 milhões de unidades vendidas, ficou marcada pelo nascimento de franquias como Devil May Cry (2001), God of War (2005), Fatal Frame (2001), Guitar Hero (2005), Jak and Daxter (2001), Monster Hunter (2004), Kingdom Hearts (2002), Ratchet & Clank (2002) ou Yakuza (2005), contou com jogos singulares como Beyond Good & Evil (2003 – enquanto não sai o 2), Ico (2001), Okami (2006) ou Shadow of the Colossus (2005) e ainda com continuações como Final Fantasy X (2001), Grand Theft Auto: San Andreas (2004), Gran Turismo 4 (2004), Metal Gear Solid 3: Snake Eater (2004), Prince of Persia: The Sands of Time (2003), Resident Evil 4 (2005), Silent Hill 2 (2001), Tekken 5 (2005) ou Tony Hawk's Pro Skater 4 (2002).

Da sexta geração de consolas, a PS2 só deixou de receber jogos em 2013, com a expansão de Final Fantasy XI Online: Seekers of Adoulin e com os videojogos FIFA 14 e PES 2014.



Autor: Filipe Silva