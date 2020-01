PlayStation 5? Ainda falta um ano...

No universo do Gaming o segredo continua a ser a alma do negócio. E, para além disso, os rumores (nem sempre verdadeiros) também são bastante recorrentes. Com estas premissas em mente, é sempre complicado avançar muitos detalhes sobre as próximas novidades. Ainda assim, de acordo com aquilo que a comunidade tem ‘investigado’ já é possível lançar alguma luz sobre a próxima consola da Sony.

Começamos por um dado praticamente confirmado – a PlayStation 5 será devidamente acompanhada pela PlayStation 5 Pro, dando possibilidade a todos os utilizadores de avançarem para a ‘máquina’ que lhes der mais garantias em termos de desempenho.

Para além disso, começa a ser mais fácil balizar uma data de lançamento da consola. De acordo com as informações mais recentes, veiculadas especialmente no Japão, a PlayStation 5 deverá chegar ao mercado no próximo ano, entre o Dia de Ação de Graças, importante feriado norte-americano celebrado a 28 de novembro, e o dia 4 de dezembro. Uma altura do ano em que o Natal se aproxima e, por isso, motivará certamente uma corrida às lojas para adquirir a vanguardista consola.

Outro dado muito relevante é o preço que será aplicado à PlayStation 5. Especula-se que custará qualquer coisa como 575 euros, o que significa que teremos pela frente uma das consolas mais caras de sempre no universo dos videojogos, com um incremento de 43 por cento relativamente à PlayStation 4. Questionada sobre esta possibilidade, a Sony foi direta ao assunto e... chutou para canto: "Este não é um anúncio oficial. A Sony não comentará rumores ou especulações sobre a PS5 no futuro."

Recorde-se que a consola mais cara de sempre foi a PlayStation 3, que teve um preço de construção de 800 euros, chegando ao mercado a 599 euros.