PlayStation 5 escapa ao vírus

O Mundo vive uma fase conturbada mas o universo do Gaming não pára. Foi por isso que esta semana ficou marcada pela apresentação digital da PlayStation 5, onde ficámos a saber mais sobre a consola da Sony que, apesar de algumas dúvidas, deverá mesmo chegar ao mercado ainda neste ano de 2020.

Mark Cerny foi o homem que liderou a apresentação onde foram reveladas as especificações da nova ‘máquina’ que, como se esperava, será um portento do ponto de vista tecnológico. Em termos de especificações, a consola PlayStation 5 contará com um CPU de dois núcleos 8x Zen de 3.5GHz e uma placa gráfica AMD RDNA 2 com 36 unidades de computação a rodar em frequências de até 2.23GHz.

Basicamente, para os mais desatentos, isto significa que teremos pela frente uma consola de topo e onde tudo rodará às mil maravilhas, com menores tempos de ‘download’ e também de ‘loading’. Em termos de memória teremos pela frente 16GB GDDR6/256-bit, enquanto a banda larga chegará a 448GB/s.

O armazenamento interno é de 825GB e pode ser expansível via slot SSD. O drive ótico é de Blu-Ray, com suporte a 4K Ultra HD. Dados impressionantes e que motivaram a imediata reação de Billy Khan, produtor da ID Software e que trabalhou no desenvolvimento de Doom Eternal, sequela do jogo de 2016: "É incrível. Trata-se de uma máquina de qualidade superior e será um gosto trabalhar tendo em conta estas especificações brutais."

O lançamento oficial da PlayStation 5 está agendado para o final de 2020 e tendo em conta as tremendas complicações inerentes à pandemia que enfrentamos, não é líquido que tudo seja respeitado em termos de calendário, nomeadamente pelo facto de muitas das fábricas de componentes se encontrarem em território asiático, centro da grave crise que enfrentamos.

Recorde-se que a especulação sobre o possível adiamento da PS5 e também da Xbox Series X, da Microsoft, tem estado em debate nestas últimas semanas e muitos especialistas acreditam que será impossível colocá-las no mercado este ano. De qualquer modo, nesta apresentação este tema não foi abordado, adivinhando-se que as empresas façam um esforço extra para cumprir os prazos estipulados.