PlayStation 5: Novo comando Access já está disponível para reserva

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que o Access™, o novo comando acessível e altamente personalizável para a PlayStation®5 que estará disponível a partir do próximo dia 6 de dezembro, já está disponível para reserva, tanto na PlayStation Direct, como nos pontos de venda habituais, por 89,99€*.

Revê aqui um novo trailer em português sobre este kit de comando para as consolas PS5®, que permite criar novas formas de jogar e que foi concebido para ajudar os jogadores com deficiência a jogarem de forma mais confortável, durante mais tempo.

Criado para um acesso fácil, o Access™ pode ser operado em qualquer orientação em 360° e utilizado em superfícies planas ou ser acoplado a um suporte de padrão AMPS**.

Desenvolvido em colaboração com a comunidade de acessibilidade, o Access™ permite aos jogadores criarem o seu próprio esquema com os botões trocáveis, personalizarem a sua cobertura do manípulo de acordo com as suas preferências, ajustarem o seu braço do manípulo para o máximo de conforto, criarem perfis personalizados reconfigurando os botões, atribuírem dois controlos ao mesmo botão, configurarem botões para fazerem toggle on/off, ajustarem a sensibilidade dos manípulos e a zona morta e, entre outras coisas, alternarem rapidamente entre perfis personalizados.