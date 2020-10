PlayStation 5: Novo vídeo mostra o interior da consola

A Sony Interactive Entertainment (SIE) revelou hoje um novo vídeo, chamado "Por dentro da PS5: Uma apresentação detalhada do hardware da consola", que mostra um pouco daquilo que é o interior da PlayStation®5, que chegará às lojas portuguesas a 19 de novembro.

"Começámos a definir o conceito da PlayStation®5 em 2015, e passámos os últimos 5 anos a projetar e a desenvolver a consola", disse Masayasu Ito, Vice-presidente da SIE. E acrescentou: "A nossa equipa valoriza uma arquitetura com um design atrativo. No interior da consola encontramos uma estrutura limpa e organizada, o que significa que não existem componentes desnecessários e o design é eficiente. Consequentemente, conseguimos alcançar o nosso objetivo de criar um produto com um elevado nível de perfeição e de qualidade".

No vídeo, que mostra como é o interior da PlayStation®5, "os jogadores poderão ver a forma cuidada com que integrámos a nossa tecnologia nesta consola", disse ainda, acrescentando que a equipa sentiu que era inevitável dar um salto geracional em termos de performance, que resultasse numa experiência de jogo totalmente nova. Para isso, Masayasu Ito admitiu que "tivemos que procurar, mais do que nunca, um equilíbrio entre todos os aspetos do sistema, reduzindo os níveis de ruído e aprimorando a capacidade de refrigeração" da consola.

A PlayStation®5 chegará às lojas portuguesas a 19 de novembro, sendo que a edição digital custará 399,99€ e a consola com a unidade de disco Blu-Ray Ultra HD custará 499,99€