PlayStation 5: Sony anuncia evento sobre a nova consola

A Sony Interactive Entertainment (SIE) convida todos os jogadores a acompanhar, em direto, no próximo dia 16 de setembro, pelas 21h00, a transmissão de um evento digital, que terá uma duração de cerca de 40 minutos, e que dará a conhecer algumas novidades relacionadas com a PlayStation®5.

"Antes do lançamento da PlayStation®5, queremos mostrar um pouco mais dos jogos incríveis que serão lançados com a consola", disse Sid Shuman, Diretor de Content Communications na SIE. "No nosso próximo evento digital, que durará aproximadamente 40 minutos, iremos apresentar novidades sobre os títulos mais recentes da PlayStation Studios e dos nossos parceiros criadores", acrescentou.

Estas e outras novidades serão apresentadas durante um evento digital, que será transmitido quarta-feira, dia 16 de setembro, pelas 21h00, nos canais oficiais da PlayStation® na Twitch e no YouTube.

Para além disto, importa ainda realçar que a SIE revelou hoje um novo anúncio publicitário que "dá vida à ideia de que Jogar Não Tem Limites através de uma metáfora visual evocativa", afirmou Eric Lempel, vice-presidente da SIE, para quem The Edge – Play Has No Limits | Jogar Não Tem Limites demonstra a ambição da empresa em desafiar o convencional e em continuar a impulsionar os limites do jogo.

"Queremos elevar a fasquia para os nossos fãs e para nós próprios à medida que avançamos para uma nova geração", disse ainda Lempel, acrescentando que "a essência da nossa marca é definida por aqueles momentos emocionantes em que os nossos corações disparam e somos transportados para uma aventura desconhecida".

A PlayStation®5 chegará ao mercado no final do ano e, de acordo com Eric Lempel, oferecerá "uma nova geração de inovação na jogabilidade, storytelling e imersão que irá transportar os jogadores para novos mundos à velocidade da luz".

"Nunca iremos parar de imaginar o futuro. Nunca iremos parar de valorizar os videojogos, as pessoas extraordinárias que os criam e as pessoas apaixonadas que os jogam, porque acreditamos que Jogar Não Tem Limites", afirmou ainda o vice-presidente da SIE, antes de desafiar os jogadores e fãs da marca a encontrarem os icónicos símbolos da PlayStation® que estão escondidos em The Edge – Play Has No Limits | Jogar Não Tem Limites.