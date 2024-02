PlayStation 5: Stellar Blade chega em exclusivo a 26 de abril

Durante o State of Play da Sony Interactive Entertainment (SIE) transmitido ontem à noite, o estúdio coreano responsável pelo desenvolvimento de Stellar Blade™, Shift Up, mostrou imagens inéditas do seu próximo jogo, que estará disponível a partir do próximo dia 26 de abril. As reservas, no entanto, arrancarão a 7 de fevereiro, tanto nas lojas habituais como na PlayStation®Store.

O diretor, Hyung Tae Kim, apresentou o novo e espetacular trailer que podem ver neste link, um extenso vídeo de 6 minutos que dá a conhecer um pouco melhor os detalhes da jogabilidade deste título, o intenso combate e Eve, a protagonista. Em Stellar Blade™, Eve, uma guerreira descendente de uma colónia alienígena, tem de enfrentar os Natybos, inimigos da humanidade cuja origem é um mistério. Eve contará com a ajuda de Adam, um sobrevivente da Terra, e Lily, membro de um antigo esquadrão aéreo, para recuperar o seu planeta e devolvê-lo à raça humana.

O mundo do jogo tem lugar numa Terra devastada e pós-apocalíptica, com cenários de ficção científica em que o jogador navegará ao ritmo de uma variedade de bandas sonoras adaptadas ao momento e à ação para uma experiência mais imersiva. O combate, repleto de combos intensos e frenéticos, também tem o seu destaque no trailer, que mostra algumas das mecânicas e inimigos formidáveis que Eve irá enfrentar.

Para além disto, também foi revelado durante este State of Play o que estará incluído na Edição Digital Deluxe (89,99€ PVP): para além do jogo, todos os bónus de reserva, um fato para Eve, outro para Adam e para Lily, o pacote de astrónomo para o drone, 2000 EXP e 5000 moedas de ouro no jogo.

Stellar Blade™ chegará em exclusivo à PlayStation®5 no próximo dia 26 de abril e oferece uma emocionante aventura de ação e combate em ambientes visualmente deslumbrantes. Uma história apaixonante cheia de temas adultos, mistério e descoberta.