PlayStation 5 ultrapassou os 20 milhões de unidades vendidas em todo o mundo

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que já foram vendidas mais de 20 milhões de unidades da PlayStation®5 em todo o mundo, sendo a consola que mais rapidamente vendeu na história da SIE.

"Desde o lançamento da PlayStation®5 que as nossas equipas trabalham de forma incansável para entregar uma verdadeira consola de videojogos de nova geração", disse Veronica Rogers, Head of Global Sales and Business Operations da Sony Interactive Entertainment, agradecendo depois aos fãs, que fizeram com que esta consola conquistasse o mundo, todo o seu apoio. "A vossa paixão pela marca PlayStation® é o que nos impulsiona e nos inspira a inovar em novas tecnologias, a projetar o futuro dos videojogos e a continuar a criar o melhor lugar para jogar", disse.

"Para aqueles fãs que ainda não conseguiram uma consola, saibam que estamos a planear um aumento significativo da produção da PlayStation®5 este ano e a trabalhar incansavelmente para garantir que esta estará disponível para todos os que a queiram", continuou.