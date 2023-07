PlayStation 5 ultrapassou os 40 milhões de unidades vendidas

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que já foram vendidas mais de 40 milhões de unidades da PlayStation®5 desde o seu lançamento (em novembro de 2020) em todo o mundo, sendo esta a consola que mais rapidamente vendeu na história da SIE.

"Apesar dos desafios sem precedentes da COVID, as nossas equipas e os nossos parceiros trabalharam de forma incansável para entregar a PlayStation®5 a tempo. Continuámos a enfrentar ventos contrários com a pandemia e foram precisos meses para que as cadeias de abastecimento se normalizassem e pudéssemos ter inventário suficiente para satisfazer a procura", disse Jim Ryan, Presidente e CEO da Sony Interactive Entertainment. E acrescentou: "Durante mais meses do que me quero lembrar, continuámos a agradecer à nossa comunidade pela sua paciência enquanto trabalhávamos nestes problemas. Mas agora o stock da PS5 está bem abastecido e estamos a conseguir finalmente satisfazer a procura".

Para além disto, com a PlayStation®5, o conteúdo e a capacidade de personalizar a consola nunca foram melhores. A propósito, Jim Ryan comenta que "a PlayStation®5 foi lançada com o melhor catálogo de jogos da nossa história e a procura pelos melhores conteúdos continua a ser cada vez mais forte. Desde jogos indie inovadores a blockbusters AAA, existem mais de 2500 jogos disponíveis para a PlayStation®5 e nunca houve melhor altura para experimentar esta consola. Só nos últimos dois meses, vimos novos jogos incríveis dos nossos parceiros serem lançados, como o Final Fantasy XVI, Diablo IV e Street Fighter 6".

"Ao longo dos últimos dois anos e meio, revelámos novas formas de os jogadores personalizarem a sua experiência e trazerem cores excitantes para as suas casas. Desenvolvemos uma gama de combinações de cores para o comando sem fios DualSense™ e para as tampas de consola PlayStation®5. Estes acessórios demonstraram ser muito populares, uma vez que os jogadores querem que a sua PlayStation®5 reflita os seus gostos", explicou ainda Jim Ryan.

Para concluir, o Presidente e CEO da Sony Interactive Entertainment, recordou as inovações da consola, únicas na sua geração: "Desenvolvemos a PlayStation®5 com a nossa comunidade na vanguarda do nosso pensamento, o que nos levou a oferecer inovações como os gatilhos adaptativos e o feedback háptico no comando DualSense™, bem como o PlayStation®VR2. Os PlayStation Studios e os nossos parceiros externos aproveitaram estas capacidades e expandiram o seu conjunto de ferramentas criativas para proporcionar um salto geracional nas experiências que oferecem aos jogadores".

Para além disto, desde o lançamento da PlayStation®5, os jogadores têm desfrutado de uma grande seleção de jogos fantásticos que ilustram como os jogos podem ser tão fantásticos e criativos como qualquer outro meio de entretenimento. Em anexo, encontra-se uma seleção de 40 jogos escolhidos pela comunidade PlayStation®.