PlayStation 5 ultrapassou os 50 milhões de unidades vendidas

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou que já foram vendidas mais de 50 milhões de unidades da PlayStation®5 desde o seu lançamento (em novembro de 2020) em todo o mundo, sendo esta a consola que mais rapidamente vendeu na história da SIE. Graças ao apoio dos fãs da PlayStation® em todo o mundo, a PlayStation®5 (PS5™) registou um forte impulso este ano, devido a uma lista de jogos muito populares e também ao foco contínuo da SIE em trazer inovação à experiência de jogo, incluindo o streaming de jogos para a PlayStation®5 para os membros do PlayStation®Plus Premium.

"Atingir este marco de vendas da PlayStation®5 é uma prova do apoio inabalável da comunidade PlayStation® a nível global e da sua paixão pelas incríveis experiências criadas pelos talentosos programadores dos PlayStation Studios e dos nossos parceiros", disse Jim Ryan, Presidente e CEO da Sony Interactive Entertainment. E acrescentou: "Estamos gratos a todos os jogadores que se juntaram nesta viagem ao lado da PlayStation®5 até agora, e estamos entusiasmados por esta ser a primeira época festiva desde o lançamento em que temos uma oferta completa de consolas PlayStation®5", o que significa que "quem quiser pode ter uma".

Três anos após o início do seu ciclo de vida, a PlayStation®5 está a atingir o seu auge, com os programadores a tirarem o máximo partido da tecnologia avançada da consola, que lhes permite oferecer jogos com tempos de carregamento extremamente rápidos, ambientes deslumbrantes melhorados com traçado de raios e uma imersão mais profunda com o inovador feedback háptico e os gatilhos adaptativos do comando sem fios DualSense™. O catálogo de jogos da PlayStation®5 também está repleto de êxitos altamente aclamados e dos favoritos dos fãs que definiram a geração.

O entusiasmo dos jogadores pela PS5™ é maior do que nunca, fazendo de novembro o maior mês em termos de consolas PlayStation® vendidas aos consumidores. Estes resultados foram impulsionados pelo lançamento de êxitos recentes, como o aclamado Marvel's Spider-Man 2, da Insomniac Games, bem como por títulos de parceiros reconhecidos na indústria, como Baldur's Gate 3, da Larian Studios, e Alan Wake 2, da Remedy Entertainment e Epic Games. EA SPORTS FC™ 24, o mais recente lançamento do eterno favorito do desporto, e a estreia na PlayStation® de Roblox, que apela a jogadores de todas as idades, também foram muito populares entre a comunidade.

Com mais de 2500 jogos para a PS5™ e novos acessórios para melhorar a experiência de jogo, como o PlayStation™ Portal e os auriculares sem fios Pulse Explore, esta é a altura ideal para se juntar à família da PlayStation®5.