PlayStation 5: Vídeo mostra nova experiência do utilizador

A Sony Interactive Entertainment (SIE) revelou hoje um novo vídeo, chamado "First Look at the PlayStation 5 User Experience", que mostra, pela primeira vez, um pouco daquilo que será a experiência de utilizador na PlayStation®5, que chegará às lojas portuguesas a 19 de novembro.

A nova experiência de utilizador (UX) na PlayStation®5 será completamente focada no jogador e proporcionará uma imersão mais profunda que conectará mais rapidamente os jogadores, tanto com os videojogos como com o resto da comunidade. "Acreditamos que o vosso tempo de jogo é precioso e deve ser significativo, e todas as novidades que estamos a trazer são inspiradas neste conceito e foram concebidas com esta visão. A nova UX apresenta vários aspetos desenhados de forma a tornar a experiência de jogo dos jogadores mais divertida, atraente, personalizada e social", disse Hideaki Nishino, Senior Vice-Presidente de Planificação, Gestão e Plataformas na SIE.

Um dos destaques na nova UX será o novo Centro de Controlo, que proporciona acesso imediato a quase tudo o que os jogadores precisam do sistema, e ao qual se poderá aceder pressionando apenas o botão PlayStation no DualSense – tudo isto sem sair do jogo.

A SIE anunciou outra novidade chamada Atividades, criada para deixar os jogadores mais próximos dos elementos chave do gameplay.

"Navegar pela interface, mudar de jogo e participar em jogos online acontecerá rapidamente, já que recriámos o software stack da consola de forma a proporcionar aos jogadores uma verdadeira experiência de próxima geração", afirmou Hideaki. E acrescentou: "Achamos que quanto menos tempo os jogadores perderem a interagir com o sistema, mais tempo terão para aproveitar os seus jogos".

A PlayStation®5 chegará às lojas portuguesas a 19 de novembro, sendo que a edição digital custará 399,99€ e a consola com a unidade de disco Blu-Ray Ultra HD custará 499,99€