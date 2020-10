PlayStation anuncia alterações dos níveis de troféus

A Sony Interactive Entertainment (SIE) acaba de anunciar algumas melhorias para o sistema de troféus da PlayStation®, que serão implementadas amanhã, dia 8 de outubro.

A primeira coisa que os jogadores vão reparar é na grande mudança do seu nível de troféus, já que o intervalo dos níveis vai passar do atual "1-100" para "1-999", o que significa que, após esta atualização, o nível de troféus dos jogadores será automaticamente atualizado para um novo nível dentro deste novo intervalo, com base nos troféus que cada jogador conquistou até à data. Por exemplo, se o nível de Troféus de um jogador atualmente é o 12, o seu nível passará a estar na casa dos 200. O nível exato irá depender do número e dos tipos de troféus conquistados. Não haverá alterações aos troféus que os jogadores já ganharam ou nas informações sobre os troféus, como por exemplo, os requisitos de desbloqueio.

Para além disto, a SIE anunciou uma nova estrutura de cálculo de níveis de troféus, melhorada e mais gratificante. Isto significa que os jogadores irão progredir mais rápido nos níveis iniciais e os níveis aumentarão de forma mais consistente. Os Troféus de Platina irão contar ainda mais para a progressão de níveis, tornando-os ainda mais valiosos.

Com um intervalo de níveis expandido, a SIE está também a atualizar os ícones dos níveis de troféus na PlayStation®5. A propósito, importa referir que, atualmente, o ícone de troféus é apenas uma estrela dourada, mas vão ser adicionadas algumas variantes, nomeadamente:

Bronze: níveis 1-299

Prata: níveis 300 - 599

Ouro: níveis 600 - 998

Platina: níveis 999

Os ícones também terão uma diferença subtil para mostrar aos jogadores, visualmente, o quão perto estão do próximo nível.

De forma a que não restem dúvidas, a SIE esclarece ainda que, tal como aconteceu nas transições das gerações anteriores, os troféus que os jogadores ganharam em consolas PlayStation anteriores serão mantidos na PlayStation®5.

Todas estas atualizações serão implementadas no sistema a partir de amanhã, dia 8 de outubro.

"Estamos empenhados em oferecer uma experiência de jogo aos nossos fãs ainda melhor à medida que nos aproximamos da próxima geração", disse Toshimasa Aoki, Diretor na SIE. "Mal podemos esperar para que todos possam começar a acumular troféus nos próximos jogos incríveis que serão lançados tanto para a PlayStation®4 como para a PlayStation®5", acrescentou.