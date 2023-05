PlayStation anuncia data de início da campanha “Days of Play 2023”

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou, através do Blog Oficial da PlayStation®, que a campanha "Days of Play", que tem como objetivo celebrar a comunidade de fãs da PlayStation® em todo o mundo, regressa esta semana à PlayStation®Store e aos pontos de venda habituais.

A campanha arrancará já esta sexta-feira, dia 2 de junho, e prolongar-se-á até ao próximo dia 12 de junho. Em baixo deixamos um resumo das principais ofertas que estarão em destaque:

PlayStation®Plus:

Com o arranque da campanha Days of Play 2023, os jogadores poderão subscrever, renovar ou melhorar a sua subscrição do PlayStation®Plus com um desconto imperdível. Por exemplo, durante este período, todas as subscrições de 12 meses do PlayStation® Plus (sejam elas Essential, Extra ou Premium) estarão disponíveis com um desconto de 25%, tanto para novos membros como para membros atuais.

Por outro lado, com esta campanha, aqueles que tiverem uma subscrição PlayStation® Plus Essential ou Extra, também poderão desfrutar de 25% de desconto nas subscrições de 1, 3 ou 12 meses ao subscrever um plano superior, o que representa uma oportunidade incrível para aqueles que tiverem interesse em testar o PlayStation®Plus Premium.

PlayStation Direct:

Os jogadores portugueses poderão celebrar o lançamento da loja direct.playstation.com no país com descontos em determinados jogos para a PlayStation®5 e acessórios através da utilização dos seguintes códigos promocionais:

Utilizando o código DOPSAVE15 os jogadores poderão poupar até 15% em acessórios para a PlayStation® selecionados, como a base de carregamento para o DualSense™, a câmara HD, o comando para conteúdo multimédia, os auscultadores sem fios Pulse 3D™ e determinadas tampas para a consola PlayStation®5;

Utilizando o código DOPSAVE40 os jogadores poderão poupar até 40% em determinados jogos para a PlayStation®5;

Estas ofertas estarão disponíveis durante todo o período em que decorre a campanha Days of Play 2023 enquanto houver stock e podem variar de região para região. Para mais informações os jogadores deverão consultar a loja direct.playstation.com quando a campanha Days of Play 2023 arrancar, no próximo dia 2 de junho.

PlayStation®Store e pontos de venda habituais:

Este ano os jogadores vão poder poupar em muitos jogos digitais e add-ons na PlayStation®Store. As ofertas irão variar de acordo com as regiões e poderão consultar-se através da lista completa de ofertas locais na PlayStation®Store assim que a campanha "Days of Play 2023" arrancar na sexta-feira.

Por outro lado, este ano também irão estar disponíveis ofertas adicionais em acessórios PlayStation® nos pontos de venda habituais aderentes. As mesmas também poderão variar de região para região.

Para mais informações visita o Blog Oficial da PlayStation® e a página oficial da campanha Days of Play 2023 a 2 de junho.