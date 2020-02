PlayStation anuncia Fortnite Celebration Cup

A PlayStation® anuncia o Fortnite Celebration Cup, que decorrerá entre os próximos dias 15 e 16 de fevereiro, e é um torneio exclusivo para os jogadores da PlayStation®4, onde estes terão a oportunidade de ganhar recompensas no jogo e ainda prémios em dinheiro.

A propósito, importa realçar que, no primeiro dia do Fortnite Celebration Cup, os melhores jogadores de cada qualificatória regional terão a oportunidade de receber:

Melhores 50% - Spray "Take Cover"

Melhores 25% - Pickaxe "Wild Accent"

Melhores 5% - Skin "Tango"

Já no domingo, dia 16 de novembro, os melhores jogadores a nível regional terão a oportunidade de ganhar uma parte do prize pool total de 1 000 000$.

Para participar no Fortnite Celebration Cup, os jogadores deverão assegurar-se que alcançaram o nível 15 no Fortnite e que têm ativa a Autenticação de Dois Fatores (ADF) na sua conta da Epic. Para mais informações sobre os horários em cada região, poderão aceder ao Fortnite na sua PlayStation®4 e, no separador "Competir", encontrarão todos os detalhes sobre como e onde podem jogar.