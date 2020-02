PlayStation anuncia Game Jam Online de Dreams

A PlayStation® Portugal anuncia uma Game Jam Online de Dreams™, o título do consagrado estúdio Media Molecule, que chegará em exclusivo à PlayStation®4 no próximo dia 14 de fevereiro. Com esta Game Jam Online, exclusiva para os criadores portugueses, a PlayStation® Portugal desafia os jogadores que adquiriram o Acesso Antecipado de Dreams™ a mostrarem que são o melhor criador da comunidade portuguesa deste título para a PlayStation®4. O desafio é desenhar e construir uma experiência interativa sobre o que significa ser português, usando as poderosas ferramentas de criação do jogo.

Para participar nesta Game Jam Online, que se realiza entre os próximos dias 14 e 16 de fevereiro, os jogadores apenas precisam da sua PlayStation®4, do Acesso Antecipado de Dreams™ e da sua criatividade. Ao participar estão automaticamente habilitados a ganhar 500€ em carregamentos de carteira PSN.

No final, as melhores criações serão apresentadas num evento em Lisboa, que se realizará no próximo dia 19 de fevereiro. Neste evento, será revelado o grande vencedor.

De lembrar que, recentemente, a PlayStation® anunciou que os jogadores que adquiriram o Acesso Antecipado de Dreams™, terão acesso à versão completa do jogo antes do seu lançamento global, já que o consagrado estúdio Media Molecule, responsável pelo desenvolvimento de Dreams™, lançará uma atualização na próxima terça-feira, dia 11 de fevereiro, que dará aos jogadores acesso a todo o novo conteúdo do jogo a partir das 24h00 desse mesmo dia. Isto significa que, com este Patch, os jogadores poderão jogar e desfrutar antecipadamente de todas as novas características do jogo que chegarão com o lançamento oficial de Dreams™, na sexta-feira, dia 14.