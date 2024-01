PlayStation anuncia novidades de janeiro no PlayStation Plus

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou, através do Blog Oficial da PlayStation®, quais são os títulos que chegarão este mês de janeiro sem custos adicionais ao catálogo de jogos do PlayStation®Plus Extra e Premium, e também as novidades do catálogo de clássicos para o nível PlayStation®Plus Premium.

Catálogo de jogos (Extra – Premium)

[Estes serão os títulos que estarão disponíveis para os subscritores do PlayStation®Plus Extra e Premium a partir do próximo dia 16 de janeiro. Em baixo os principais destaques]

Tiny Tina’s Wonderlands – Next Level Edition para a PS4™/ PS5™: neste título os jogadores terão a oportunidade de embarcar numa aventura épica com magia, excentricidade e armas potentes. Balas, feitiços e espadas colidem num mundo de fantasia caótico que ganha vida com a ajuda da imprevisível Tiny Tina;

Resident Evil 2 para a PS4™/ PS5™: Originalmente lançado em 1998, Resident Evil 2, é um dos mais icónicos jogos de todos os tempos, voltando totalmente renovado para as consolas de geração seguinte;

Hardspace: Shipbreaker para a PS5™: este jogo dá as boas vindas à LYNX, a líder em recuperação de naves espaciais do sistema solar. O título oferece aos jogadores a possibilidade de transformarem o passado da humanidade no seu futuro através da recuperação de naves em gravidade zero;

LEGO® City Undercover para a PS4™: Em LEGO® CITY Undercover os jogadores vão jogar na pele de Chase McCain, um polícia que se terá de infiltrar numa organização criminosa para caçar o infame criminoso Rex Fury que acabou de se evadir e acabar de uma vez por todas com a onda de crime que assola a cidade;

Just Cause 3 para a PS4™: com este jogo, os jogadores poderão explorar uma ilha paradisíaca no Mediterrâneo com liberdade vertical completa – poderão fazer paraquedismo, ‘base jumping’ e mergulho livre num mundo sem praticamente qualquer limite. Além disto, poderão também deslizar pelo ar e planar através de montanhas com o seu fato voador, fazendo chover a morte e destruição;

Em baixo a lista completa:

Tiny Tina's Wonderlands - Next Level Edition para a PS4® / PS5®

Resident Evil 2 para a PS4® / PS5®

Hardspace: Shipbreaker para a PS5®

LEGO® City Undercover para a PS4®

Just Cause 3 para a PS4®

Session: Skate Sim para a PS4® / PS5®

Shadow Tactics: Blades of the Shogun para a PS4®

Vampire: The Masquerade - Swansong para a PS4® / PS5®

Surviving the Aftermath para a PS4®

Catálogo de clássicos (Premium)

[Estes são os títulos que estarão disponíveis para os subscritores do PlayStation®Plus Premium este mês a partir do mesmo dia]

Rally Cross para a PS4® / PS5®

Star Wars: Episodio I: La Amenaza Fantasma para a PS4® / PS5®

Street Fighter: 30th Anniversary Collection para a PS4®

Legend of Mana para a PS4®

Secret of Mana para a PS4®