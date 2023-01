PlayStation anuncia novidades do mês de janeiro no PlayStation Plus

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou, através do Blog Oficial da PlayStation®, quais são os títulos que chegarão este mês sem custos adicionais ao catálogo de jogos do PlayStation®Plus Extra e Premium, e também as novidades do catálogo de clássicos para o nível PlayStation®Plus Premium.

Catálogo de jogos (Extra – Premium)

[9 títulos estarão disponíveis para os subscritores do PlayStation®Plus Extra e Premium a partir do próximo dia 17 de janeiro. Em baixo os principais destaques]

Back 4 Blood, para a PS4™ / PS5™: Back 4 Blood é um shooter na primeira pessoa cheio de emoção e com espírito cooperativo, criado pela equipa da reconhecida série Left 4 Dead. Aqui, os jogadores estão no centro de uma guerra contra os Ridden. Estes recetáculos de um parasita mortífero, outrora humanos, transformaram-se em criaturas terríveis, que procuram devorar o que resta da civilização. Com a extinção da humanidade em jogo, cabe aos jogadores e aos seus amigos combater o inimigo, erradicar os Ridden e recuperar o mundo;

Dragon Ball FighterZ para a PS4™: O DRAGON BALL FighterZ nasce daquilo que torna a série DRAGON BALL tão amada: lutas espetaculares e intermináveis entre poderosos lutadores. Em parceria com a Arc System Works, o jogo maximiza o grafismo de estilo anime e apresenta uma jogabilidade fácil de aprender, mas difícil de dominar;

Devil May Cry 5 Special Edition para a PS5™: o lendário jogo de ação cheia de estilo está no seu melhor na derradeira versão deste premiado sucesso. Entre as novidades estão um novo personagem jogável: Vergil, o irmão e arquirrival de Dante; um modo horda ultra desafiante com uma quantidade incrível de inimigos, o Legendary Dark Knight; o modo Turbo, que acelera a velocidade do jogo e torna-o ainda mias intenso; a Tecnologia ray-tracing, que suporta a tecnologia gráfica da próxima geração para levar o já fotorrealista universo de DMC5 a um esplendor visual inigualável; e a grande taxa de fotogramas por segundo. Estas novas funcionalidades e modos usam o poder na PlayStation®5 para que os jogadores tenham a melhor, mais louca e estilosa experiência Devil May Cry de sempre.

Life is Strange: Before the Storm para a PS4™: Life is Strange: Before the Storm apresenta Chloe Price, uma rebelde de 16 anos que faz uma amizade inesperada com Rachel Amber, uma bela e popular rapariga destinada ao sucesso. Após um segredo de família virar do avesso a vida de Rachel, é a nova aliança que dá força a ambas para vencerem os seus demónios;

OMNO para a PS4™: Uma jornada single player de descobertas num antigo mundo de maravilhas. Repleto de puzzles, segredos e obstáculos para superar, onde o poder de uma civilização perdida irá levar os jogadores até florestas, desertos e tundras - e até mesmo para as nuvens.

Em baixo a lista completa:

• Back 4 Blood para a PS4™/PS5™;

• Dragon Ball FighterZ para a PS4™;

• Devil May Cry 5 Special Edition para a PS5™;

• Life is Strange para a PS4™;

• Life is Strange: Before the Storm para a PS4™;

• Omno para a PS4™;

• Jett: The Far Shore para a PS4™/ PS5™;

• Just Cause 4: Reloaded para a PS4™;

• Erica para a PS4™;

Catálogo de clássicos (Premium)

[3 títulos estarão disponíveis para os subscritores do PlayStation®Plus Premium a partir do próximo dia 17 de janeiro]

• Syphon Filter 3 para a PS1™;

• Star Wars Demolition para a PS1™;

• Everybody’s Golf 2 para a PS1™;

De recordar que os jogos do mês de janeiro do PlayStation®Plus são o STAR WARS Jedi: Fallen Order™ e o Axiom Verge 2, ambos para a PlayStation®5 e PlayStation®4, e o Fallout 76, para a PlayStation®4. Todos estão disponíveis desde o passado dia 3 de janeiro e continuarão até ao próximo dia 6 de fevereiro.