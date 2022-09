PlayStation anuncia novidades do mês de setembro no PlayStation Plus

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou ontem, através do Blog Oficial da PlayStation®, quais são os títulos que chegarão este mês sem custos adicionais para todos os níveis de subscrição do PlayStation®Plus, assim como as novidades no catálogo de jogos para os membros do PlayStation®Plus Extra e Premium, e as novidades do catálogo de clássicos para os membros do PlayStation®Plus Premium.

Jogos do mês (Essential – Extra – Premium)

[Disponíveis a partir de 6 de setembro e até ao próximo dia 3 de outubro]

Need for Speed™ Heat para a PlayStation®4: é um emocionante jogo de corridas onde os jogadores poderão enfrentar polícias corruptos, enquanto tentam entrar na elite das corridas ilegais;

TOEM para a PlayStation®5: é um jogo de aventura desenhado à mão, onde os jogadores terão de partir numa expedição magnífica e usar o seu olho fotográfico para desvendar os mistérios do mágico TOEM;

Granblue Fantasy: Versus, para a PlayStation®4: é um jogo de combate repleto de ação e competitividade, que tem um conjunto de personagens coloridos mais populares, cada um com o seu próprio estilo de luta que é fácil de aprender, mas difícil de dominar;

Catálogo de jogos (Extra – Premium)

[12 títulos estarão disponíveis para os subscritores do PlayStation®Plus Extra e Premium a partir do próximo dia 20 de setembro. Em baixo os principais destaques]

Deathloop para a PlayStation®5: neste título, os jogadores terão de assumir o papel de Colt e, enquanto os habitantes da ilha os perseguem, terão de encontrar uma forma de acabar com o loop temporal que afeta Blackreef;

Assassin’s Creed® Origins para a PlayStation®4: Aqui, o Antigo Egipto, uma época de majestosidade e intrigas, está a desaparecer a meio de uma luta impiedosa pelo poder. Os jogadores terão de desvendar segredos sombrios e mitos esquecidos enquanto voltam ao momento inicial: as origens da Irmandade dos Assassinos;

Watch Dogs®2 para a PlayStation®4: Neste título, os jogadores terão a oportunidade de vestir a pele de Marcus Holloway, um jovem ciberpirata, que vive no berço da revolução tecnológica, a Baía de São Francisco;

Em baixo a lista completa:

Deathloop, para PS5™;

Assassin’s Creed® Origins, para PS4™;

Watch Dogs® 2, para PS4™;

Dragon Ball Xenoverse 2, para PS4™;

Spiritfarer, para PS4™;

Chicory: A Colorful Tale, para PS4™;

Monster Energy Supercross – The oficial Videogame 5, para PS4™ & PS5™;

Alex Kidd in Miracle World DX, para PS4™ & PS5™;

Rabbids Invasion, para PS4™;

Rayman Legends, para PS4™;

Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition, para PS4™;

The Wonderful 101: Remastered, para PS4™;

Catálogo de clássicos (Premium)

[6 títulos estarão disponíveis para os subscritores do PlayStation®Plus Premium a partir do próximo dia 20 de setembro]

Syphon Filter 2, para PS1™;

The Sly Trilogy, para PS2™;

Sly Cooper: Thieves in Time, para PS3™;

Bentley’s Hackpack, para PS3™;

Toy Story 3, para PSP™;

Kingdom of Paradise, para PSP™;