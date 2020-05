PlayStation anuncia série de vídeos para Dreams

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que Dreams™, o novo e incrível jogo da equipa de LittleBigPlanet, Media Molecule, que chegou no passado dia 14 de fevereiro à PlayStation®4, estreia hoje uma série de vídeos nos quais criadores de estúdios de prestígio como a Insomniac Games, Naughty Dog, Bend Studio e Pixel Opus, dão uma série de conselhos e dicas para tirar o máximo partido do modo de criação do jogo. Uma ação inspiradora de grandes profissionais da indústria que nos mostram, assim, o potencial desta experiência.

No primeiro vídeo da série "Sonhando com…", que foi divulgado hoje, Jeff Sangalli e Dominic Robilliard, do estúdio Pixel Opus, Melissa Shim e James Riding dos Santa Monica Studios, Ashley Swidowsky da Naughty Dog, Jacinda Chew e Cameron Christian da Insomniac Games, Russ Severe, Elyse Lemoine e Nate Weikert do Bend Studio, e Peter Field e Mark Healey da Media Molecule, contam como é começar a criar em Dreams™ e dão conselhos aos jogadores com o intuito de estimular a sua criatividade e evitar bloqueios.

De lembrar que Dreams™, um extraordinário parque de diversões digital onde tudo é possível, foi desenvolvido em exclusivo para a PlayStation®4 pelo consagrado estúdio Media Molecule, e está disponível desde o passado dia 14 de fevereiro, nos pontos de venda habituais e na PlayStation®Store, onde está também disponível uma demo gratuita do jogo, PEGI 12, que foi anunciada recentemente. Esta demo* inclui o acesso a uma playlist rotativa de algumas das criações favoritas do Dreams™ para o consagrado estúdio Media Molecule. Entre estas criações destaque para The Ornithologist’s Private Collection, Ruckus, Cubric, Player Piano Player, Art Therapy e Great Job Human.

A demo* também inclui os primeiros cerca de 20 minutos da aventura "O Sonho de Art", e ainda toda a informação que os jogadores necessitam sobre o Modo de Criação do jogo. A versão completa do título está disponível a um preço recomendado de 39,99€.