PlayStation anuncia série de vídeos para The Last of Us Parte II

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia Inside The Last of Us Part II, uma série de 4 episódios, que serão divulgados semanalmente ao longo das próximas 3 semanas, sobre o aguardado título da Naughty Dog, que chegará em exclusivo à PlayStation®4 no próximo dia 19 de junho, totalmente localizado em português.

"The Last of Us Parte II é, de longe, o maior e mais ambicioso jogo que alguma vez fizemos e haverá muito para explorarem quando o título chegar no dia 19 de junho", comenta Scott Lowe, Senior Communications Manager na Naughty Dog, acrescentando que cada vídeo desta série "mostrará algumas entrevistas feitas a membros do estúdio, onde se discute o design, a tecnologia e as ideias que moldaram o desenvolvimento do jogo ao longo dos últimos seis anos", sendo que nenhum vídeo conterá spoilers.

O primeiro episódio da série chama-se Inside the Story, e analisa de forma detalhada a história de The Last of Us Parte II, incluindo alguns dos temas fundamentais que são explorados no jogo, como a vida de Ellie e de Joel em Jackson.

Em baixo as datas de quando serão divulgados os próximos 3 episódios de Inside The Last of Us Part II:

20 de maio: Inside the Gameplay

27 de maio: Inside the Details

3 de junho: Inside the World

De lembrar que recentemente foi revelado um novo trailer da história de The Last of Us Parte II. E que Joana Ribeiro, Marcantonio Del Carlo e Pedro Laginha são os atores portugueses que emprestam a voz a três das personagens principais do jogo, sendo que a atriz Joana Ribeiro dá voz a Ellie, enquanto os atores Marcantonio Del Carlo e Pedro Laginha serão Joel e o seu irmão Tommy, respetivamente.

The Last of Us Parte II é uma aventura intensa, dramática e emotiva, onde os jogadores terão a oportunidade de enfrentar os crescentes conflitos morais criados pela incansável busca de vingança da protagonista Ellie. Aqui, cinco anos após a sua perigosa viagem pelos Estados Unidos pós-pandémicos, Ellie e Joel assentaram em Jackson, Wyoming. Apesar da constante ameaça dos infetados e de outros sobreviventes mais desesperados, viver entre uma comunidade próspera de sobreviventes trouxe-lhes paz e estabilidade. No entanto, quando um evento violento interrompe esta paz, Ellie embarca numa viagem incansável para fazer justiça e virar a página e, à medida que persegue os responsáveis um a um, é confrontada com as devastadoras repercussões físicas e emocionais das suas ações.

O aguardado título da Naughty Dog chegará em exclusivo à PlayStation®4 no próximo dia 19 de junho, totalmente localizado em português. Para já, o título está disponível para reserva, tanto nos pontos de venda habituais como na PlayStation®Store. Em baixo alguns detalhes sobre as diferentes edições disponíveis:

Edição Exclusiva de Reserva

Edição em caixa Standard com o Disco Blu-Ray do jogo;

Caixa Steelbook® com oferta de DLC (Conteúdo do DLC: Melhoramento da Capacidade de Munições e Manual Instrutivo de Improvisação)

Edição Standard

Disco Blu-Ray do jogo com oferta de DLC (Conteúdo do DLC: Melhoramento da Capacidade de Munições e Manual Instrutivo de Improvisação);

Edição Especial

Disco Blu-Ray do jogo;

Caixa Steelbook®;

Minilivro de Arte da Dark Horse com 48 páginas

Voucher com conteúdos digitais, que incluem um tema dinâmico para a PS4, um conjunto de 6 avatares, banda sonora digital e uma versão digital do livro de ilustrações;

Oferta de DLC (Conteúdo do DLC: Melhoramento da Capacidade de Munições e Manual Instrutivo de Improvisação)

Edição de Colecionador:

Disco Blu-Ray do jogo;

Estátua da Ellie, com 30 cm;

Réplica, à escala real, da pulseira da protagonista;

Caixa Steelbook®;

Minilivro de Arte da Dark Horse com 48 páginas

6 crachás em esmalte;

Litografia;

Conjunto de 5 autocolantes;

Voucher com conteúdos digitais, que incluem um tema dinâmico para a PS4, conjunto de 6 avatares, banda sonora digital e uma versão digital do livro de ilustrações;

Edição Digital Deluxe:

Todo o conteúdo digital mencionado anteriormente, e uma cópia digital da Edição Standard;

De realçar que aqueles que reservarem uma das edições digitais disponíveis na PlayStation®Store (Edição Standard ou Edição Digital Deluxe), receberão, de imediato, um avatar de The Last of Us Parte II com a tatuagem da protagonista, Ellie. E que os jogadores que reservarem qualquer uma das edições de The Last of Us Parte II, seja ela física ou digital, receberão dois itens desbloqueáveis ao iniciar o jogo: Aumento da Capacidade de Munição e um Manual Instrutivo de Improvisação.