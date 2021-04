PlayStation anuncia State of Play muito especial

A Sony Interactive Entertainment (SIE) convida todos os jogadores a acompanhar, em direto, na próxima quinta-feira, dia 29 de abril, pelas 22h00 (hora portuguesa), a transmissão de mais um episódio do State of Play que será dedicado ao aguardado título AAA desenvolvido pelo conceituado estúdio Insomniac Games, Ratchet & Clank: Uma Dimensão À Parte, que estará disponível em exclusivo para a PlayStation®5 no próximo dia 11 de junho.

Neste novo episódio do State of Play, que será transmitido nos canais oficiais da PlayStation® na Twitch e no YouTube, serão mostrados cerca de 15 minutos de conteúdo do jogo, que recebeu hoje um novo trailer de jogabilidade em português, que revela o nome da misteriosa Lombax feminina de outra dimensão que combate pela resistência: Rivet.

Ratchet & Clank: Uma Dimensão À Parte, estará disponível em exclusivo para a PlayStation®5 no próximo dia 11 de junho. O título conta com uma Edição Standard, que já está disponível para reserva tanto nos pontos de venda habituais como na PlayStation®Store por 79,99€ (PVP Estimado), e ainda com uma Edição Digital Deluxe, que também já pode ser reservada na PlayStation®Store por 89,99€.

Aqueles que reservarem qualquer uma destas Edições tanto nos pontos de venda habituais como na PlayStation®Store, desbloquearão o seguinte conteúdo bónus mais cedo no jogo: Conjunto de armadura de carbonox e arma pixelizador.