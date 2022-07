PlayStation anuncia torneio de NBA 2K22

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia a chegada de um novo torneio de NBA 2K22 para todos os jogadores da PlayStation®4 chamado "Summer Cup". Todos os jogadores estão convidados a participar no torneio seja qual for o seu nível de experiência, e poderão fazê-lo de forma totalmente gratuita. No final, poderão ganhar prémios que vão desde crédito para a PlayStation®Network até 500€ em dinheiro.

O "Summer Cup", que estará concentrado em Portugal, Espanha e Itália, terá 4 fases de qualificação, sendo que a primeira arrancará já no próximo dia 23 de julho, a segunda iniciar-se-á no dia 30 de julho e, a terceira e a quarta, decorrerão nos dias 6 e 13 de agosto, respetivamente.

Em baixo um resumo dos prémios que os participantes de cada uma destas quatro fases de qualificação se habilitarão a ganhar ao participar:

1º Lugar: Lugar na Final;

2º Lugar: 100€ em crédito PlayStation®Network;

3º Lugar: 50€ em crédito PlayStation®Network;

4º Lugar: 20€ em crédito PlayStation®Network;

A competição culminará numa Grande Final, cuja data ainda não foi anunciada. Aqui, os participantes em jogo habilitar-se-ão a ganhar os seguintes prémios:

1º Lugar: 500€;

2º Lugar: 300€;

3º Lugar: 250€;

4º Lugar: 200€;

Todos os jogadores portugueses de NBA 2K22 na PlayStation®4 estão convidados a participar neste torneio devendo ter, no mínimo, 16 anos, e ainda uma subscrição ativa do PlayStation®Plus.

As inscrições, que já estão abertas, poderão ser feitas de duas formas: diretamente a partir da área "Torneios" da PlayStation®4, ou através dos seguintes links, nos quais os interessados poderão encontrar todas as informações e condições de participação:

Qualificador #1

Qualificador #2

Qualificador #3

Qualificador #4

Com o NBA 2K22 os jogadores podem jogar já em ambientes reais da NBA e da WNBA contra equipas e jogadores autênticos. Podem ainda construir a sua própria equipa de sonho no MyTEAM com as estrelas do presente e as lendas do passado. Além disto, neste título, os jogadores têm também a oportunidade de viverem a sua própria viagem profissional em MyCAREER e experimentarem a sua ascenção pessoal à NBA, assim como de exibirem as suas habilidades de gestão como um poderoso executivo em MyGYN e MyLEAGUE.

Com uma apresentação visual e uma IA de jogadores excelente, plantéis atualizados e equipas históricas, o jogo nunca pareceu tão real e completo como em NBA 2K22. Aqui, sentir a energia da multidão, a intensidade da competição e a diversão infinita de um dos jogos de desporto mais envolventes da atualidade, será sem dúvida algo que os jogadores não vão querer perder.