PlayStation apresenta a iniciativa PS5 Treat Codes

A Sony Interactive Entertainment (SIE) apresenta um novo desafio à comunidade denominado de Treat Codes, através do Blog Oficial da PlayStation®, onde os jogadores PlayStation® terão a oportunidade de ganhar uma PlayStation®5 numa caça ao código a nível global*.A partir de hoje, dia 15 de fevereiro, uma série de 14 códigos únicos, semelhantes a sequências de botões de um comando PlayStation®, aparecerão tanto em redes sociais como em lugares inesperados do mundo onde se celebrem eventos de alto nível, sejam desportivos, musicais, de videojogos ou cinema. Cada código dará a oportunidade aos jogadores da comunidade PlayStation® de participar para ganhar uma consola PS5™, o que significa que, se o jogador encontrar todos os códigos, terá 14 oportunidades de ganhar.A mecânica da participação é simples, no entanto, é necessária a ligação à Internet e uma conta online PlayStation®Network: o jogador deverá registar-se na página do evento Treat Codes, introduzir o código correto e responder a uma pergunta.Os jogadores da comunidade PlayStation® têm até ao próximo dia 7 de março, segunda-feira, às 18h00 (hora local), para encontrar e introduzir os códigos, e responder às perguntas para tentar ganhar uma consola PlayStation®5. De referir que os códigos não estarão disponíveis de uma só vez, pelo que os jogadores deverão estar atentos durante as próximas semanas.