PlayStation apresenta bundles com FIFA 21

A PlayStation® anuncia a chegada de quatro bundles com o FIFA 21 aos pontos de venda habituais*, que vão estar disponíveis para venda a partir do próximo dia 9 de outubro, altura em que a icónica marca de futebol da EA Sports regressa à PlayStation®4 com o lançamento do FIFA 21.

Todos os bundles irão incluir um voucher FIFA 21 Ultimate Team (FUT 21), que dá acesso a 1 pack raro de Jogadores de Ouro e a 3 itens de empréstimo de Ícones por 5 jogos. Para além disto , todos os bundles incluem ainda um período de experiência de 14 dias do PlayStation®Plus**, o que significa que os jogadores irão poder jogar contra os seus amigos online.

O FIFA 21 eleva o jogo com novos recursos que permitem aos jogadores desfrutar de vitórias ainda maiores juntos no VOLTA FOOTBALL e no FIFA Ultimate Team, juntamente com um modo de carreira expansivo onde os jogadores poderão gerir cada momento da ascensão da sua equipa ao topo.

Com o FIFA 21 os jogadores sentirão um novo nível de realismo na jogabilidade que os recompensa pela sua criatividade e controlo, desbloqueando mais oportunidades de pontuação com sistemas de ataque dinâmicos totalmente novos na jogabilidade FIFA mais inteligente até hoje.

Em baixo os detalhes dos quatro bundles que estarão disponíveis a partir do próximo dia 9 de outubro:

PlayStation®4 Pro de 1TB + FIFA 21

Este bundle inclui uma consola PlayStation®4 Pro de 1TB, 1 comando sem fios DUALSHOCK®4, uma cópia física do FIFA 21, 1 voucher para o FIFA Ultimate Team 21 (FUT 21), e um voucher com 14 dias grátis de PlayStation®Plus**;

PlayStation®4 de 500GB + FIFA 21

Este bundle inclui uma consola PlayStation®4 de 500GB, um comando sem fios DUALSHOCK®4, uma cópia física do FIFA 21, um voucher para o FUT 21 e um voucher com 14 das grátis de PlayStation®Plus**;

PlayStation®4 de 500GB + 2 DUALSHOCK®4 + FIFA 21

Este bundle inclui uma consola PlayStation®4 de 500GB, 2 comandos sem fios DUALSHOCK®4, uma cópia física do FIFA 21, 1 voucher para o FUT 21 e um voucher com 14 dias grátis de PlayStation®Plus**;

1 Comando DUALSHOCK®4 + FIFA 21

Este bundle inclui 1 comando sem fios DUALSHOCK®4, 1 voucher com uma cópia digital*** do FIFA 21, 1 voucher para o FUT 21 e um voucher com 14 dias grátis de PlayStation®Plus**;