PlayStation apresenta novos spots televisivos para a Liga dos Campeões da UEFA

A Sony Interactive Entertainment apresenta os novos spots televisivos a transmitir durante os jogos da Liga dos Campeões da UEFA, com algumas das personagens mais icónicas da PlayStation®.

A PlayStation® e a UEFA contam com mais de 24 anos de colaboração em experiências futebolísticas únicas, e os spots televisivos celebram esta paixão partilhada do futebol e dos jogos que os fãs de todo o mundo desfrutam.

No túnel, é possivel ver como os jogadores reagem com medo quando se apercebem que Kratos e Atreus de God of War™ lideram a equipa adversária. Ratchet & Clank™ através de uma fenda dimensional, entram em campo com uma maca para resgatar um jogador lesionado. Aloy de Horizon Forbidden West™ faz parte da equipa de gestão, e usa o seu foco e experiência tática de combate para conduzir os jogadores à vitória. Para conseguir o melhor lugar no estádio, Nathan Drake de Uncharted™ trepa habilmente o estádio para apoiar orgulhosamente a sua equipa do ponto mais alto.

O vídeo principal que combina os 4 spots televisivos individuais.

Recentemente, a parceria entre a PlayStation® e a Liga dos Campeões da UEFA foi renovada para as épocas de 2021-2024, cujo acordo inclui ainda direitos de patrocínio para a Supertaça Europeia, Liga Jovem da UEFA e Liga dos Campeões de Futsal da UEFA, continuando assim a sua longa relação iniciada em 1997.