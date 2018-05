Detroit: Become Human e God of War são dois dos destaques da 1ª edição do Eurogamer Summer Fest, que promete juntar no Altice Arena, dezenas de milhares de fãs de videojogos em Portugal.

Detroit: Become Human marcará presença na 1ª edição deste evento, um dia após o seu lançamento (25 de maio), e promete envolver as várias centenas de visitantes esperados para o evento na completa e emocionante história dos três andróides: Kara, Connor e Markus.

Outro dos destaques do evento é a presença de God of War, o mais recente título do Santa Monica Studios, que tem colecionado elogios junto da crítica nacional e internacional, e que está atualmente classificado com 95 no Metacritic. Relembra aqui o trailer de lançamento.

God of War é uma extraordinária aventura pela mitologia nórdica, que aproveita na perfeição a capacidade gráfica da PS4 e PS4 Pro, e cuja narrativa tem como um dos principais elementos de destaque a relação entre um protetor Kratos e o seu filho Ateus. Consciente do legado sombrio que poderá deixar ao seu filho, Kratos fará o possível para apagar os erros do passado em relação ao filho, enquanto enfrenta novos desafios, perigos, criaturas e deuses.

O Eurogamer Portugal Summer Fest servirá também de palco para alguns dos títulos mais recentes para o PlayStation®VR como Moss, CoolPaintr VR e The Inpatient.

Desenvolvido pela Polyarc, Moss é um divertido jogo de aventura que combina os componentes clássicos de um jogo de plataformas com a espetacular experiência imersiva do PlayStation®VR. O jogo tem sido bastante elogiado pela critica nacional e internacional, estando atualmente classificado com 84% no metacritic.

CoolPaintr VR é um fantástico simulador de pintura em três dimensões da Wildbit Studios. Desenvolvido no âmbito do programa PlayStation® Talents, CoolPaintr VR coloca-te no centro da tua própria obra de arte, numa espetacular experiência de realidade virtual, potenciada pelo PlayStation® VR.

The Inpatient, é o mais recente título de terror da Supermassive Games, exclusivo para o sistema de realidade virtual PlayStation®VR. Este emocionante título é uma prequela de Until Dawn, e tem lugar 60 anos antes dos terríveis acontecimentos do famoso título da PlayStation®4.

Entre as novidades trazidas por The Inpatient, destaque para o facto do protagonista poder ser controlado por voz, o que te colocará a conversar diretamente com os outros personagens desta emocionante trama. Esta nova componente torna The Inpatient numa experiência ainda mais emersiva, e ainda mais assustadora.

O evento contará também com a presença da gama completa de PlayLink, a categoria de jogos sociais exclusiva para a PlayStation®4, que te permite utilizar o teu smartphone ou tablet como comando. Além de Frantics, lançado no passado mês de março, a gama conta com quatros outros títulos: Hidden Agenda, Saber é Poder, És tu! e SingStar Celebration.

O desporto também se fará representar no Eurogamer Portugal Summer Fest, com a presença de Gran Turismo® Sport (PlayStation®4 e PlayStation®VR) e do tão aguardado Tennis World Tour, que chega à PlayStation®4 hoje.



