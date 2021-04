PlayStation e Firewalk Studios anunciam parceria para jogo multijogador

A Sony Interactive Entertainment (SIE) e o Firewalk Studios anunciaram uma parceria para o desenvolvimento de um novo jogo multijogador original que procura criar momentos memoráveis para os jogadores. Fundado em 2018 e com sede em Seattle, o Firewalk Studios conta com uma equipa experiente na criação desses momentos, da qual se destacam nomes como o de Ryan Ellis, antigo Diretor Criativo de Destiny, ou o de Elena Siegman, produtora de jogos como o Guitar Hero II ou Bioshock Infinite.

Esta parceria entre a PlayStation® e o Firewalk Studios é, de acordo com Tony Hsu, Diretor do estúdio, "uma oportunidade para criar novos mundos e momentos inspiradores e incríveis para todos os jogadores".

"Atualmente já estamos a trabalhar arduamente no desenvolvimento deste novo título e já nos divertimos muito a jogá-lo em equipa. Na realidade, à medida que íamos crescendo ao longo deste último e desafiante ano, as nossas sessões diárias e online de teste permitiram-nos desfrutar de momentos de pura diversão e reforçar os nossos laços de amizade. O facto de nos podermos divertir juntos, apesar da distância física, fez com que nos sentíssemos mais unidos", disse ainda Tony Hsu. E acrescentou: "O nosso objetivo é proporcionar aos jogadores essa mesma sensação de felicidade, pelo que estamos ansiosos por partilhar o nosso trabalho quando chegar a hora", comentou.