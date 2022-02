PlayStation e Toyota Caetano Portugal apresentam edição exclusiva Toyota Yaris

A Sony Interactive Entertainment Portugal (SIEP) e a Toyota Caetano Portugal anunciam o lançamento do novo Toyota Yaris Hybrid GR SPORT numa edição exclusiva e limitada a 20 unidades para o mercado português. Este modelo com design desportivo do Yaris Híbrido estará disponível a 11 de março, uma semana após o lançamento do aguardado Gran Turismo®7.

O novo Toyota Yaris Hybrid GR SPORT será denominado de GT7 Edition e contará com detalhes exclusivos como um logotipo exterior GT™, uma placa de identificação interior com o número de série limitada, bem como um porta-chaves personalizado e identificação na própria chave inteligente.

Todas as unidades desta edição limitada do Toyota Yaris GR SPORT incluirão ainda uma consola PlayStation®5, uma edição física do jogo Gran Turismo®7 para a PlayStation®5, um comando sem fios DualSense™ extra e ainda uma subscrição de 3 meses do serviço PlayStation®Plus.

Com esta parceria, a PlayStation® torna-se um dos principais parceiros da Toyota GAZOO Racing Iberian Cup, o novo troféu monomarca que a Toyota Caetano Portugal, Toyota Espanha e Motor & Sport Institute (MSi) lançaram, onde equipas e pilotos irão competir com o veículo Toyota GR Yaris RZ, preparado especificamente para ralis. Esta competição terá início no último fim de semana de março, no Rali dos Açores.

Através desta parceria, a Toyota Caetano Portugal e a PlayStation®Portugal trabalharão em conjunto para oferecer aos fãs de automobilismo as melhores experiências, tanto na estrada como no mundo virtual do Gran Turismo®7.

De relembrar que o aguardado Gran Turismo®7 se encontra disponível para reserva na PlayStation®Store e nas lojas habituais, em exclusivo para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5, com data de lançamento no próximo dia 4 de março.

A Toyota e o Gran Turismo™ têm vindo a colaborar nos últimos anos a nível global, tal como no lançamento de modelos exclusivos como o Toyota GR Supra Racing Concept, em competições de monomarca como a Toyota GAZOO Racing GT Cup, ou a presença da Toyota como parceira oficial do FIA Gran Turismo Championships. Agora, esta colaboração é expandida localmente numa relação de longo prazo que incluirá acordos em diferentes áreas de ação por ambas as empresas.

De referir que, no dia 11 de março, sexta-feira, serão revelados os preços para Portugal desta Edição Limitada Yaris GR SPORT GT7 Edition, e terá início a reserva online do modelo.