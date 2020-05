PlayStation Edição Limitada de The Last of Us Parte II da PS4 Pro

A Sony Interactive Entertainment (SIE) apresenta um bundle de Edição Limitada de The Last of Us Parte II da PS4™ Pro, que estará disponível no dia do lançamento do jogo da Naughty Dog, a 19 de junho.

Este bundle, que estará disponível por 399,99€*, inclui uma fantástica consola PS4™ Pro de 1TB completamente personalizada ao estilo do título e com a tatuagem de samambaia de Ellie gravada no topo, e um elegante comando sem fios DUALSHOCK®4 com um acabamento mate em Steel Black, também com a tatuagem de samambaia de Ellie no punho e o logótipo do jogo no painel táctil. Para além disto, a Edição Limitada de The Last of Us Parte II inclui ainda uma cópia física do jogo e um código em voucher para redimir conteúdos digitais** como um tema dinâmico e, entre outros, alguns avatares.

De realçar que este comando sem fios DUALSHOCK®4 de Edição Limitada também estará à venda em separado a partir do próximo dia 19 de junho, por 64,99€*. E que, para além disto, a SIE anunciou ainda a chegada, no mesmo dia, de uns auscultadores sem fios com microfone, também eles de Edição Limitada. Num acabamento mate em Steel Black com almofadas internas contrastantes em cor púrpura, estes auscultadores sem fios, que estarão disponíveis por 99,99€*, também apresentam a famosa tatuagem de samambaia de Ellie e o logótipo de The Last of Us Parte II.

"Quando revelámos o The Last of Us Parte II pela primeira vez, não fazíamos ideia do quão rapidamente os fãs iriam abraçar a tatuagem da Ellie. Em menos de um dia, começámos a ver versões reais da tatuagem a aparecerem nas redes sociais e os fãs têm partilhado connosco fotos das suas novas tatuagens semana após semana desde então", diz John Sweeney, Art Director na Naughty Dog, a propósito da inspiração que esteve por trás do design desta Edição Limitada.

"Quando surgiu a oportunidade de criar uma PS4 Pro personalizada ao estilo do The Last of Us Parte II, trabalhei com o nosso designer gráfico da altura, o Angel Garcia, e considerámos várias ideias, mas voltávamos sempre à tatuagem da Ellie que, nessa altura, já se tinha tornado num símbolo do jogo para a comunidade", continuou Sweeney, acrescentando que "o resultado é algo que acreditamos ser muito especial".

The Last of Us Parte II é uma aventura intensa, dramática e emotiva, onde os jogadores terão a oportunidade de enfrentar os crescentes conflitos morais criados pela incansável busca de vingança da protagonista Ellie. Jogo chegará em exclusivo à PlayStation®4 no próximo dia 19 de junho, totalmente localizado em português. Para já, o título está disponível para reserva, tanto nos pontos de venda habituais como na PlayStation®Store. Recorda em baixo alguns detalhes sobre as diferentes edições disponíveis:

Edição Exclusiva de Reserva

Edição em caixa Standard com o Disco Blu-Ray do jogo;

Caixa Steelbook® com oferta de DLC (Conteúdo do DLC: Melhoramento da Capacidade de Munições e Manual Instrutivo de Improvisação);

Edição Standard

Disco Blu-Ray do jogo com oferta de DLC (Conteúdo do DLC: Melhoramento da Capacidade de Munições e Manual Instrutivo de Improvisação);

Edição Especial:

Disco Blu-Ray do jogo;

Caixa Steelbook®;

Minilivro de Arte da Dark Horse com 48 páginas

Voucher com conteúdos digitais, que incluem um tema dinâmico para a PS4, um conjunto de 6 avatares, banda sonora digital e uma versão digital do livro de ilustrações;

Oferta de DLC (Conteúdo do DLC: Melhoramento da Capacidade de Munições e Manual Instrutivo de Improvisação)

Edição de Colecionador:

Disco Blu-Ray do jogo;

Estátua da Ellie, com 30 cm;

Réplica, à escala real, da pulseira da protagonista;

Caixa Steelbook®;

Minilivro de Arte da Dark Horse com 48 páginas

6 crachás em esmalte;

Litografia;

Conjunto de 5 autocolantes;

Voucher com conteúdos digitais, que incluem um tema dinâmico para a PS4, conjunto de 6 avatares, banda sonora digital e uma versão digital do livro de ilustrações;

Edição Digital Deluxe:

Todo o conteúdo digital mencionado anteriormente, e uma cópia digital da Edição Standard;

De realçar que aqueles que reservarem uma das edições digitais disponíveis na PlayStation®Store (Edição Standard ou Edição Digital Deluxe), receberão, de imediato, um avatar de The Last of Us Parte II com a tatuagem da protagonista, Ellie. E que os jogadores que reservarem qualquer uma das edições de The Last of Us Parte II, seja ela física ou digital, receberão dois itens desbloqueáveis ao iniciar o jogo: Aumento da Capacidade de Munição e um Manual Instrutivo de Improvisação.