PlayStation Network ultrapassa 103 milhões de utilizadores ativos mensais

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou hoje que o número de utilizadores ativos mensais da PlayStation Network ultrapassou, em dezembro de 2019, os 103 milhões, demonstrando que jogadores de todo o mundo estão a desfrutar das ofertas da PlayStation®. Adicionalmente, a SIE anunciou ainda que foram vendidas mais de 106 milhões de unidades da PlayStation®4 em todo o mundo, e que mais de 1.15 bilhões de cópias de jogos para a PlayStation®4 foram vendidas de forma acumulada globalmente em lojas e através de downloads digitais na PlayStation®Store até 31 de dezembro de 2019.

"Estou muito contente por verificar que tantos fãs da PlayStation® valorizam a experiência de entretenimento na PlayStation®4", disse Jim Ryan, Presidente e CEO da SIE. E acrescentou: "Isto só é possível graças ao suporte que temos recebido dos nossos parceiros e dos nossos fãs desde o lançamento da PlayStation em 1994, e por isso eu queria agradecer realmente a todos. Tentamos entregar consistentemente produtos inovadores como o PlayStation®VR, que já vendeu mais de 5 milhões de unidades em todo o mundo. Temos muito mais experiências de entretenimento a caminho dentro do ecossistema PlayStation® e estamos ansiosos por partilhá-las com os nossos fãs".

Hoje foi ainda anunciado que a SIE WWS irá continuar a entregar títulos altamente antecipados como The Last of Us Parte II e Ghost of Tsushima, ampliando ainda mais os limites do jogo possíveis com a PlayStation®4, que entra no seu 7º aniversário. A SIE também irá manter o seu foco na distribuição de jogos incríveis dos seus parceiros, incluindo experiências únicas dos seus estúdios indie.