PlayStation Now: Atualização de catálogo de fevereiro

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia uma nova atualização de catálogo do PlayStation™Now (PS Now), que permite aos jogadores jogarem via streaming (de forma instantânea na nuvem, sem que seja necessário ter a versão física ou digital de um jogo) as suas aventuras PS4™, PS3™ ou PS2™, numa PlayStation®4 ou num PC com Windows. Alternativamente, o PS Now também permite descarregar os jogos da PS4™ e PS2™ diretamente para a PlayStation®4, para que seja possível jogar offline com uma resolução totalmente nativa.

Os jogos do PlayStation™Now são adicionados mensalmente, o que significa que os jogadores terão sempre algo de novo para descobrir. Cities: Skylines, The Evil Within™ e LEGO® Worlds são os jogos que, a partir de hoje, se juntam ao catálogo de mais de 700* títulos do serviço de streaming de videojogos por subscrição da PlayStation®.

Em Cities: Skylines, classificado com 81 no Metacritic, os jogadores terão a oportunidade de construir a casa dos seus sonhos e assumir a responsabilidade por todos os aspetos do quotidiano como definir impostos, criar e manter serviços públicos, expandir e melhorar as infraestruturas locais e atrair novos investidores para a área. Para além disto, conforme a cidade se expande, terão de planear o seu desenvolvimento e atribuir novos espaços para a construção industrial e residencial e delinear novas estradas e redes de transportes para satisfazer as necessidades crescentes da população.

Já em The Evil Within™, produzido por Shinji Mikami em conjunto com a equipa da Tango Gameworks, os jogadores terão de enfrentar os seus medos mais profundos num mundo atormentado, lutar pela sobrevivência contra as probabilidades esmagadoras e sentir o medo profundo ao longo de um enredo complexo em ambientes altamente arquitetados.

Por último, em LEGO® Worlds, que estará disponível no PlayStation™Now até ao próximo dia 4 de agosto de 2020, os jogadores terão a oportunidade de entrar num mundo único gerado processualmente e completamente construído com peças LEGO. Aqui, terão de utilizar a sua criatividade para deixar a sua marca pessoal, descobrir o desconhecido e alterar o panorama como bem entenderem. Juntamente com um amigo ou até mesmo sozinhos, os jogadores poderão manipular livremente o terreno à sua volta, mudando de lugar as peças ou adicionando outras para criar as suas próprias áreas, adicionar estruturas pré-fabricadas como edifícios ou desenvolver a sua própria cadeia de montanhas LEGO. Assim, terão a oportunidade de dar vida às suas criações com personagens e criaturas personalizáveis que interagem com eles e com o ambiente à sua volta, criando um ecossistema LEGO.

De lembrar que recentemente foi anunciada a atualização de catálogo do PS Now do mês de janeiro, e que o Horizon Zero Dawn™ e o Uncharted: O Legado Perdido continuam disponíveis para download na PlayStation®4 e para stream até ao próximo dia 7 de abril de 2020.

Todos aqueles que não têm uma subscrição do PlayStation™Now ativa, incluindo quem já usufruiu do período experimental gratuito de 7 dias do serviço, poderá desfrutar destes títulos de forma gratuita. Para isso basta descarregarem, ou voltarem a descarregar, o período experimental de 7 dias do serviço**, que está disponível na PlayStation®Store.