PlayStation Plus: Aqui estão os jogos de dezembro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou, através do Blog Oficial da PlayStation®, quais são os títulos que chegarão em dezembro sem custos adicionais para todos os níveis de subscrição do Mass Effect™ Legendary Edition, Biomutant PS4 & PS5 e Divine Knockout: Founder’s Edition. Títulos estarão disponíveis para download na PlayStation®Store entre o próximo dia 06 de dezembro e 03 de janeiro de 2022.

Com o Mass Effect™ Legendary Edition os jogadores terão a oportunidade de reviver a lenda de Comandante Shepard na altamente aclamada trilogia Mass Effect. Esta Edição inclui o conteúdo base para um jogador e mais de 40 DLCs de Mass Effect, Mass Effect 2 e Mass Effect 3, além de armaduras, armas e packs promocionais, tudo remasterizado e otimizado para Ultra HD 4K.

Por outro lado, Biomutant PS4 & PS5 é um RPG de kung-fu pós-apocalíptico em mundo aberto com um sistema de combate único que mistura artes marciais, tiroteios e habilidades mutantes. Aqui, o mundo foi assolado por uma praga e as raízes da Árvore da Vida estão moribundas. As tribos estão divididas. Cabe aos jogadores explorarem um mundo em convulsão e decide o seu destino: serão o seu salvador ou irão conduzi-lo até um destino ainda mais sombrio?

Já em Divine Knockout: Founder’s Edition, os jogadores têm a oportunidade de nocautear os deuses do primeiro jogo de luta de plataforma em 3a pessoa! Aqui, poderão ainda ser um pequeno e poderoso deus mitológico, lutar em todas as três dimensões, e tirar os seus amigos do mapa para reinar supremo.