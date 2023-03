PlayStation Plus: Já são conhecidos os jogos de abril

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou, através do Blog Oficial da PlayStation®, quais são os títulos que chegarão em abril sem custos adicionais para todos os níveis de subscrição do PlayStation®Plus: Meet Your Maker, Sackboy: Uma Grande Aventura e Tails of Iron. Títulos estarão disponíveis para download na PlayStation®Store entre o próximo dia 04 de abril e 01 de maio de 2023.

Meet Your Maker, disponível para os jogadores da PlayStation®4 e PlayStation®5, é um jogo de construção e invasão de postos avançados na primeira pessoa num cenário pós-apocalítico e onde todos os níveis são criados pelos jogadores. Nele, os jogadores terão de alternar entre funções enquanto constroem postos avançados labirínticos apetrechados de guardas e armadilhas. Depois, terão de se armar até aos dentes e tentar invadir as criações dos outros jogadores em combates frenéticos

Por outro lado, Sackboy: Uma Grande Aventura, que também estará disponível para os jogadores da PlayStation®4 e PlayStation®5, os jogadores terão de enfrentar desafios emocionantes e imprevisíveis enquanto exploram regiões criadas à mão com a ajuda de controlos imersivos e expressivos. Poderão jogar a solo numa corrida épica contra o tempo repleta de perigos ou criar grupos de dois a quatro aventureiros para sessões de jogo divertidas onde terão de colaborar para ultrapassar as tarefas da forma que imaginarem. Conseguirão salvar o mundo do malvado Vex e do seu Inversor e tornarem-se um lendário Cavaleiro Tricotado?

Já Tails of Iron, que também irá estar disponível para os jogadores da PlayStation®4 e PlayStation®5, é uma aventura RPG desenhada à mão que se desenrola numa terra sombria assolada pela guerra e conta com um combate imperdoável e brutal. Aqui, os jogadores terão a oportunidade de jogar com Redgi, herdeiro do Trono dos Ratos, e expulsar o implacável Clã dos Sapos e o seu líder feroz, Greenwart, para restaurar o seu Reino destruído.