PlayStation Plus: Jogos do mês de agosto já são conhecidos

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia quais são os jogos do mês de agosto no PlayStation®Plus: Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville™ e Tennis World Tour 2 para a PS4™ e Hunter’s Arena: Legends para a PS4™ e PS5TM. Jogos estarão disponíveis para transferência entre os próximos dias 3 de agosto e 6 de setembro. Para além disto, em agosto, os jogadores com uma subscrição do PlayStation®Plus ativa poderão ainda continuar a descarregar, sem qualquer custo adicional, The Five Covens (para a PS4™), um título desenvolvido no âmbito do programa PlayStation®Talents.

Em Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville™, que estará disponível de forma gratuita para os subscritores do PlayStation®Plus que tiverem uma PlayStation®4 entre 3 de agosto e 6 de setembro, a tensão de Neighborville espalha-se para novas regiões sociais e de exploração livre à volta da vila mais controversa do mundo dos jogos. Os jogadores terão que escolher uma de 20 classes de personagens completamente personalizáveis e aperfeiçoar o seu estilo de jogo para ganharem novas recompensas por cada vitória no campo de batalha. Para além disto, terão ainda a oportunidade de fazerem equipa com amigos (no sofá ou online) e enfrentarem novos desafios e hordas de adversários em PvE ou defrontarem desconhecidos online no caos total da nova Battle Arena.

Já em Tennis World Tour 2, que também estará disponível de forma gratuita para os subscritores do PlayStation®Plus que tiverem uma PlayStation®4 entre 3 de agosto e 6 de setembro, os jogadores poderão optar por jogar com os melhores jogadores do mundo ou por criarem o seu próprio jogador para tentar conquistar o ranking mundial. Com este título, através de um ritmo mais intenso e com mais animações e realismo, terão ainda a oportunidade de viver a verdadeira experiência do ténis em partidas individuais e de duplas e desafiar os seus amigos localmente ou online.

Há mais novidades e, também a partir da próxima terça-feira, dia 3 de agosto, os subscritores do PlayStation®Plus que tiverem uma PS4™ ou PS5TM, poderão ainda transferir, sem custos adicionais, Hunter’s Arena: Legends, um acelerado battle royale de luta, onde os jogadores terão a oportunidade de descobrir o combate extremo a curtas distâncias que os obrigarão a melhorar as suas habilidades se quiserem ser o último sobrevivente. Título poderá ser descarregado até 6 de setembro tal como Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville™ e Tennis World Tour 2.

Para além disto importa ainda realçar que, em agosto, os subscritores do PlayStation®Plus também poderão continuar a descarregar The Five Covens (para a PS4™), um título desenvolvido no âmbito do programa PlayStation®Talents.

De recordar que a comunidade PlayStation®Plus já atingiu os 47,6 milhões de utilizadores em todo o mundo e que, ao juntar-se a esta comunidade, os subscritores terão a oportunidade de desfrutar de jogos com outros jogadores online. Além disso, poderão ainda transferir mais de 24 jogos para a PlayStation®4 e PS5TM escolhidos a dedo todos os anos e sem custos adicionais, que poderão guardar e jogar durante o período da sua subscrição. Também poderão beneficiar de ofertas especiais em jogos e extras na PlayStation®Store ou obter 100GB de armazenamento na nuvem para as suas gravações de jogos PlayStation®4.