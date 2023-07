PlayStation Plus: PGA Tou 2K23, Dreams e Death's Door são os jogos do mês

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou, através do Blog Oficial da PlayStation®, quais são os títulos que chegarão em agosto sem custos adicionais para todos os níveis de subscrição do PlayStation®Plus: PGA TOUR 2K23, Dreams™ e Death's Door. Títulos estarão disponíveis para download na PlayStation®Store a partir do próximo dia 01 de agosto e até ao dia 04 de setembro de 2023.

De recordar que em PGA TOUR 2K23, disponível para a PlayStation®4 e PlayStation®5, os jogadores têm a oportunidade de se tornarem o próximo campeão da FedExCup na competição contra os pros do TOUR, ao mesmo tempo que ganham novos rivais. Poderão jogar como pro homem e mulher, incluindo Tiger Woods, em jogo local e online. O título conta ainda com campos licenciados como o East Lake Golf Club, TPC Sawgrass e TPC Scottsdale, entre outros.

Por outro lado, o Dreams™, disponível para os jogadores da PlayStation®4, é um universo extraordinário, em constante crescimento, produzido pela premiada Media Molecule, criadores do LittleBigPlanet e Tearaway, onde os jogadores poderão descobrir jogos criados pela comunidade de todo o mundo… e aprender a fazer os seus próprios jogos.

Já em Death's Door, também disponível para a PlayStation®4 e PlayStation®5, ceifar a alma dos mortos e bater o cartão pode ser uma rotina monótona, mas é o trabalho honesto de um Corvo. Mas isso está prestes a mudar, quando sua alma designada é roubada, e os jogadores deverão perseguir um ladrão desesperado até um reino intocado pela morte, onde criaturas vivem muito além do que deveriam e acumulam ganância e poder.