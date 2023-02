PlayStation Plus: Sony anuncia o 'Festival do Jogo'

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou, através do Blog Oficial da PlayStation®, o "PlayStation Plus Festival do Jogo", um período de pouco mais de uma semana em que acontecerão diversas atividades em torno do PlayStation®Plus.

O Horizon Forbidden West, o exclusivo PlayStation® desenvolvido pelo estúdio Guerrilla Games, que narra as aventuras de Aloy, uma das personagens mais icónicas da PlayStation®, por exemplo, junta-se ao catálogo de jogos do PlayStation®Plus Extra e Premium, permitindo aos seus membros explorarem o Forbidden West, onde tempestades implacáveis e uma destruição imparável assolam a resistência dispersa da humanidade, enquanto novas máquinas temíveis caçam entre as fronteiras. Outros blockbusters como o Resident Evil 7 Biohazard e, entre outros, o Borderlands 3, serão adicionados ao catálogo de jogos para a semana.

Para além disto, a partir de hoje, e até ao próximo dia 24 de fevereiro, os membros do PlayStation®Plus poderão ainda participar em diversas atividades, ganhar colecionáveis digitais, participar em torneios e desfrutar de descontos duplos numa seleção de jogos na PlayStation®Store. Também estão disponíveis atividades para quem não é membro do PlayStation®Plus.

Em baixo deixamos um resumo das principais atividades do "PlayStation Plus Festival do Jogo":

Experimentação do God of War Ragnarök disponível para os membros do PlayStation®Plus Premium

A partir de hoje, dia 15 de fevereiro, os membros do PlayStation®Plus Premium terão acesso a uma experimentação de 3 horas do aclamado God of War Ragnarök,

Descontos Duplos do PlayStation®Plus

A SIE anunciou o regresso da campanha "Descontos Duplos" à PlayStation®Store, que inclui descontos numa seleção de grandes títulos para os jogadores da PlayStation®4 e da PlayStation®5, e descontos a dobrar para os subscritores do PlayStation®Plus, até ao próximo dia 1 de março.

Em baixo um resumo dos principais destaques desta campanha:

EA SPORTS™ FIFA 23 para a PS4™ por 48,99€ - antes por 69,99€. Para os subscritores do PlayStation®Plus está disponível por 27,99€; versão para a PS5™ por 55,99€ - antes por 79,99€. Para os subscritores do PlayStation®Plus está disponível por por 31,99€.

Gotham Knights para a PS5™ por 52,49€ - antes por 74,99€. Para os subscritores do PlayStation®Plus está disponível por 29,99€.

The Witcher 3: Wild Hunt para a PS4™ & PS5™ por 22,49€ - antes por 29,99€. Para os subscritores do PlayStation®Plus está disponível por 14,99€.

The Last of Us Parte II para a PS4™ por 24,79€ - antes por 39,99€. Para os subscritores do PlayStation®Plus está disponível por 9,59€.

Outros títulos em destaque são:

Cuphead & The Delicious Last Course para a PS4™ por 22,94€ - antes por 26,99€. Para os subscritores do PlayStation®Plus está disponível por 18,89€.

Demon's Souls para a PS5™ por 59,99€ - antes por 79,99€. Para os subscritores do PlayStation®Plus está disponível por 39,99€.

Ghost of Tsushima Director's Cut para PS4™ por 49,69€ - antes por 69,99€. Para os subscritores do PlayStation®Plus está disponível por 29,39€.

Grand Theft Auto V para PS4™ & PS5™ por 39,59€ - antes por 59,99€. Para os subscritores do PlayStation®Plus está disponível por 19,19€.

Madden NFL 23 - All Madden Edition para a PS4™ & PS5™ por 64,99€ - antes por 99,99€. Para os subscritores do PlayStation®Plus está disponível por 29,99€.

Marvel's Midnight Suns Enhanced Edition para a PS5™ por 59,99€ - antes por 74,99€. Para os subscritores do PlayStation®Plus está disponível por 44,99€.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition para a PS4™ & PS5™ por 64,79€ - antes por 79,99€. Para os subscritores do PlayStation®Plus está disponível por 49,59€.

Need for Speed™ Unbound para a PS5™ por 59,99€ - antes por 79,99€. Para os subscritores do PlayStation®Plus está disponível por 39,99€.

Ratchet & Clank: Uma dimensão à Parte para a PS5™ por 59,99€ - antes por 79,99€. Para os subscritores do PlayStation®Plus está disponível por 39,99€.

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition para a PS4™ por 64,99€ - antes por 99,99€. Para os subscritores do PlayStation®Plus está disponível por 29,99€.

Returnal para a PS5™ por 59,99€ - antes por 79,99€. Para os subscritores do PlayStation®Plus está disponível por 39,99€.

Tiny Tina's Wonderlands: Next-Level Edition para a PS4™ & PS5™ por 56,24€ - antes por 74,99€. Para os subscritores do PlayStation®Plus está disponível por 37,49€.

F1® 22 Champions Edition para a PS4™ & PS5™ por 58,49€ - antes por 89,99€. Para os subscritores do PlayStation®Plus está disponível por 26,99€.

Fim de Semana de Modo Multijogador Online Gratuito do PlayStation®Plus

A SIE também anunciou a chegada de um Fim de Semana de Modo Multijogador Online Gratuito do PlayStation®Plus para todos os jogadores da PlayStation®4 e da PlayStation®5. Graças a esta iniciativa, todos os jogadores poderão usufruir das funcionalidades do modo multijogador online dos seus jogos favoritos, de forma gratuita, durante este fim de semana, nos dias 18 e 19 de fevereiro.

Para mais informações, sobre estas e outras iniciativas do "PlayStation Plus Festival do Jogo", visita o Blog Oficial da PlayStation®.