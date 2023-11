PlayStation Portal já está disponível

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que o reprodutor remoto PlayStation Portal™, o primeiro dispositivo de jogo remoto da PlayStation®, já está disponível, por um preço recomendado de 219,99€, tanto nos pontos de venda habituais como na PlayStation Direct.

O reprodutor remoto PlayStation Portal™ é o primeiro dispositivo de jogo remoto da marca que permite aos jogadores sentirem o poder da PlayStation®5 na palma das mãos e oferece uma experiência de jogo completamente nova. O mesmo dá acesso aos jogadores aos jogos instalados nas suas PlayStation®5* através das suas redes Wi-Fi domésticas**, permitindo que saltem para os jogos num magnífico ecrã LCD de com resolução de 1080p, sem precisarem de um televisor. Para além disto, o PlayStation Portal™ oferece a mesma experiência imersiva que o comando DualSense™, graças às suas funcionalidades como o feedback háptico e gatilhos adaptativos em jogos suportados*. Adicionalmente, o dispositivo conta ainda com um ecrã LCD de 8’’ com uma resolução de 1080p a 60fps***, garantindo que não se perdem detalhes gráficos e que o texto nos menus e na interface é perfeitamente legível. O ecrã inclui uma funcionalidade semelhante à do painel tátil do DualSense™. Por outro lado, o PlayStation Portal™ destaca-se pela sua capacidade de resposta e fluidez, bem como pela capacidade de reação e precisão que oferece aos jogadores.