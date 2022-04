PlayStation Portugal anuncia episódio especial do MODO PlayStation

A PlayStation® Portugal convida todos os jogadores a assistirem a um episódio especial do MODO PlayStation, que dará a conhecer, em primeira mão, os grandes vencedores da 7ª Edição dos Prémios PlayStation®Talents em Portugal, uma iniciativa de apoio ao desenvolvimento de videojogos no nosso país, que visa desafiar o talento português. Episódio será transmitido amanhã, dia 13 de abril, a partir das 19h30, no canal oficial de YouTube da PlayStation® Portugal.

Ao longo da emissão, conduzida por Marta Casaca e Gonçalo Morais, serão dados a conhecer os 11 projetos finalistas deste ano, que primaram pela qualidade e diversidade apresentadas.

Para além disto, este episódio especial do MODO PlayStation contará ainda com a participação especial de Jacinto Estima, coordenador do projeto Games for Good do IADE e de Ricardo Correia, o coordenador do programa PlayStation®Talents em Portugal. Contará também com uma mensagem especial deixada aos vencedores de Jorge Huguet, Diretor Geral e de Marketing da PlayStation Portugal e Ibéria, e das regiões do Mediterrâneo, Adriático e Balcãs.

Recorda um episódio especial do MODO PlayStation emitido anteriormente que dá a conhecer os 11 finalistas que estão na corrida pelo título de Melhor Jogo de 2021 na 7ª Edição dos Prémios PlayStation®Talents em Portugal, ou seja:

Breeze of Chimes (Hopoki Studio): Neste jogo de plataforma para uma pessoa, joga como um ser poderoso que desperta sem ter noção do seu ambiente e do seu passado, que irá procurar restos do passado, aventurando-se por todos os perigos que poderá encontrar.

Helena (Rio Studios): Neste jogo em 2D poderás reviver a história de amor de Armando nos anos 1950 no Porto. Aprecia locais históricos, coleciona objetos para ajudar o Armando a lembrar-se das memórias neste título com arte de desenho à mão e música tradicional Portuguesa.

Laura (PolyWeld): Um jogo sobre a Primeira Guerra Mundial nos Açores, onde uma menina, Laura, procura o seu pai que foi levado para um campo de concentração na ilha Terceira nos Açores durante a guerra.

METANOIA (Merakkie Studios): Este jogo acontece num asilo, algures em 1800, onde a personagem principal sofre de esquizofrenia e parte em busca da sua mãe, entre o mundo real e irreal devido às alucinações que alteram a sua perceção da realidade.

Mizukura (Axis): Um jogo que se desenvolve em torno de um gato samurai que pretende restaurar o equilíbrio perdido depois do roubo de um dos Koi Fishes por parte do Miaushing, que irá tornar esta tarefa difícil e desafiante.

Onis (Primis Games): Um jogo de estratégia envolvido num mundo de cultura Portuguesa.

Sophia and the Girl in the Past (Perpétuos Games): Neste jogo a Sophia e a Pearl conheceram-se através de um walkie-talkie e descobrem que moram na mesma casa, sendo que a Pearl mora nos anos 1990 e a Sophia, 30 anos depois, e decidem jogar com o efeito borboleta, fazendo alterações ao passado que permitam o acontecimento de certas coisas no presente.

Stolen Lands (Manuel Graça): Um RPG medieval na terceira pessoa passado no mundo de Akranes, onde escolheremos o caminho do nosso personagem: entre a ação direta, a magia e a furtividade.

Tamed The Unseen Show (Pop Coin Studio): Um jogo de stealth como um pequeno palhaço com um chocalho em vez de cabeça, onde o jogador terá de resolver puzzles para descobrir o que se passa por trás do espetáculo que para o público, aparenta ser um circo normal.

The Fall of Balance (Tiago Rodrigues): Neste jogo de fantasia em realidade virtual com diversas mecânicas e elementos de jogabilidade que o tornam único, poderás escalar de forma realista, explorar diferentes ambientes e enfrentar os guardiões gigantes.

Universe 51 – Tannhäuser Wars (TechFrame): Um FPS multijogador com um ritmo de jogo rápido, onde dois grupos desconhecidos são misteriosamente teletransportados para o mesmo local. Uma vez que a comunicação entre os grupos é impossível ou indesejada, eles chocam entre si.

De realçar que o projeto vencedor do Prémio PlayStation®Talents 2021 para o Melhor Jogo irá receber apoio económico para o desenvolvimento e publicação do jogo por parte da PlayStation® Ibéria através de:

10.000€ em dinheiro para o desenvolvimento do videojogo;

A publicação do jogo na PlayStation Network;

Acesso a ferramentas de desenvolvimento PlayStation;

Uma campanha de promoção e marketing em canais PlayStation® avaliada em 50.000€;

Espaço físico em Lisboa para trabalhar no projeto durante 10 meses;

De salientar ainda que os Prémios PlayStation®Talents arrancaram em Portugal em 2015 e, desde então, já contaram com a participação de mais de 350 projetos. De realçar também que, na primeira edição, o jogo vencedor foi o altamente aclamado pela crítica nacional e internacional Strikers Edge, do estúdio Fun Punch Games. Este frenético jogo de combate à distância onde os jogadores lutam com guerreiros antigos e poderes especiais foi lançado em janeiro do ano passado. As cinco edições seguintes foram ganhas pela experiência musical para o PlayStation®VR, VRock, pela aventura épica do pequeno San, Out of Line, pelo jogo de combate de veículos situado num ambiente pós-apocalíptico de ficção científica, KEO, pela experiência narrativa na primeira pessoa sobre a temática da doença de Alzheimer, Back Then, e pelo título de terror onde até os nossos sons no mundo real influenciam o que se passa dentro do mundo do jogo, Evil Below. Três destes jogos estão atualmente em desenvolvimento.

Na 7ª Edição dos Prémios PlayStation®Talents em Portugal, os prémios estão divididos da seguinte forma:

Categoria Principal

Prémio PlayStation®Talents para Melhor jogo;

Categorias Secundárias

Prémio PlayStation®Talents para Jogo mais Inovador;

Prémio PlayStation®Talents para Melhor Arte;

Prémio PlayStation®Talents para Melhor Utilização das Plataformas PlayStation®;

Prémio PlayStation®Talents para Melhor Jogo Infantil;

Prémio PlayStation®Talents da Imprensa;

Prémio PlayStation®Talents para Melhor Jogo de Competição Online;

NOVO Prémio PlayStation®Talents para Melhor Narrativa;

Categorias Especiais

Prémio PlayStation®Talents Especial Games for Good: O Prémio PlayStation®Talents Especial Games for Good, atribuído em parceria com o evento criado e organizado pelo IADE, destina-se ao jogo finalista que melhor incorpore temáticas de responsabilidade social no seu conceito, e que contribua para um diálogo aberto sobre problemas reais da nossa sociedade e do nosso mundo;