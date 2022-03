PlayStation Portugal anuncia Evento Digital de Lançamento do Gran Turismo 7

A PlayStation® Portugal convida todos os jogadores a assistirem amanhã, dia 04 de março, a partir das 19h00, no canal oficial de YouTube da PlayStation® Portugal e na página de Facebook da PlayStation® Portugal, ao evento de lançamento em direto de Gran Turismo™ 7, o aguardado título dos estúdios Polyphony Digital, que estará disponível em exclusivo para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5 no mesmo dia.

Este evento digital de lançamento, que será transmitido em direto no canal oficial de YouTube da PlayStation® Portugal e na página de Facebook da PlayStation®Portugal, para além da presença dos apresentadores do MODO PlayStation, Gonçalo Morais e Marta Casaca, contará ainda com a participação de convidados muito especiais. É o caso do ator Diogo Valsassina e dos youtubers Marco Fresco, Ric Fazeres e Nuno Agonia. O evento contará ainda com a presença de um piloto mistério, que será revelado durante o evento. Durante o evento, também será mostrado um conteúdo em estreia que conta com a experiência de condução dos pilotos Filipe Albuquerque e Pedro Couceiro.

A propósito importa lembrar que, recentemente, os youtubers Ric Fazeres e Nuno Agonia, lançaram nas suas páginas de Instagram, um desafio às suas comunidades, em que os participantes teriam que os ajudar, num curto espaço de tempo, a imaginar como seria o carro dos seus sonhos no novíssimo Gran Turismo™ 7. A imaginação deu lugar à realidade, e o vencedor de cada uma das duas comunidades, para além de ver o seu carro passar do virtual para o real, teve ainda a oportunidade de conhecer o seu ídolo (Ric Fazeres e Nuno Agonia) e de ir dar uma volta no carro devidamente personalizado e conduzido pelos pilotos Filipe Albuquerque e Pedro Couceiro.

Quem também teve a oportunidade de experimentar um espetacular carro ao estilo de Gran Turismo™ 7 ao lado de um piloto mistério foi o ator Diogo Valsassina. Durante o evento de lançamento que ocorrerá amanhã, para além de diferentes momentos de gameplay do jogo, serão mostradas diversas imagens gravadas no âmbito desta iniciativa.

Para além disto, no evento de lançamento de Gran Turismo™ 7, o youtuber Marco Fresco dará ainda a sua opinião sobre este verdadeiro simulador de condução, que já teve a oportunidade de experimentar. Haverá ainda espaço para um pequeno torneio, protagonizado pelos youtubers Ric Fazeres e Nuno Agonia, o ator Diogo Valsassina e o piloto mistério mencionado anteriormente. Evento contará ainda com diversos passatempos e prémios incríveis para a comunidade, incluindo uma Edição 25º Aniversário do jogo e 5 packs que contêm uma Edição Digital Standard de GT7 e ainda uns auscultadores Thrustmaster.

De relembrar que o simulador de física automóvel de Gran Turismo™ 7, que já conta com 25 anos de história, inclui informações de fabricantes, especialistas e pilotos que ajudam a melhorar as sensações de condução. Desta forma, e usando as capacidades dos gatilhos adaptativos e das vibrações hápticas do comando sem fios DualSense™, foi possível aumentar o nível de imersão na consola PS5™. Através dos gatilhos adaptativos, o jogador sentirá os pneus a bloquear durante a travagem em forma de vibrações nas pontas dos dedos. Foi ainda explorado o áudio 3D que, na consola PS5™, expressa a posição de vários sons e movimentos num espaço 3D e, tal como na vida real, o áudio 3D irá procurar perceber a origem do som, usando uma tecnologia que recria sensações.

Os jogadores poderão expandir o verdadeiro simulador de condução para o mundo da cultura automóvel e descobrir o Gran Turismo®7 para a PlayStation®4 e PlayStation®5 já a partir de amanhã, dia de 4 de março de 2022, com a Edição Standard para a PlayStation®4 (69,99€) e para a PlayStation®5 (79,99€) ou com a Edição 25º Aniversário (99,99€).