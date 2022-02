PlayStation Portugal anuncia Lançamento de Horizon Forbidden West

A PlayStation® Portugal convida todos os jogadores a assistirem amanhã, dia 18 de fevereiro, a partir das 19h00, no canal oficial de YouTube da PlayStation® Portugal e na página de Facebook da PlayStation®Portugal, ao evento digital de lançamento de Horizon Forbidden West, o aguardado título AAA dos estúdios Guerrilla. A sequela do aclamado Horizon Zero Dawn tem data de lançamento amanhã, dia 18 de fevereiro de 2022, em exclusivo para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5, e já está disponível para reserva na PlayStation®Store e nas lojas habituais.

Neste evento digital de lançamento, que será transmitido no canal oficial de YouTube da PlayStation® Portugal e na página de Facebook da PlayStation®Portugal, os apresentadores do MODO PlayStation, Gonçalo Morais e Marta Casaca, contarão com a presença de convidados especiais como o incontornável RicFazeres e os protagonistas do podcast Split Chicken: Rui Parreira e Ricardo Correia, em diferentes momentos de gameplay. Contará ainda com a participação da cosplayer Rita Tavares, que mostrará como deu vida à heroína do jogo segundo o guia oficial de cosplay da Guerrilla Games.

Há mais surpresas e, durante o evento digital de lançamento de Horizon Forbidden West, será também lançado um desafio à comunidade que assistir à estreia, que terá a oportunidade de se habilitar a ganhar duas Edições Regalla do jogo. Para tal, os jogadores terão de estar atentos à emissão no canal oficial de YouTube da PlayStation® Portugal e na página de Facebook da PlayStation®Portugal e responder ao desafio lançado pelos apresentadores.

A Edição Regalla de Horizon Forbidden West inclui fisicamente a caixa metálica Steelbook®, o minilivro de arte, as estatuetas Regalla Tremodonte com Guerreiros Tenakth e Aloy, a réplica e suporte para Foco, um mapa em tecido, duas cartas de arte e duas peças de Máquinas ao Ataque! – Garropante Alfa e Asas de Sol. Relativamente a conteúdo digital, esta edição inclui um código para redimir o jogo completo para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5, a banda sonora digital, o livro de BD digital, o visual Colosso Elite Carja, o arco curto Colosso Elite Carja, o visual Trovão Elite Nora, a fisga Trovão Elite Nora, Peça de Máquinas ao Ataque– Garropante Alfa, o pacote de recursos no jogo e ainda desbloqueios do Modo de Fotografia (pose especial e pintura facial).

De relembrar que em Horizon Forbidden West, a vida na Terra caminha rumo à extinção e ninguém conhece o motivo. Aloy terá de desvendar os segredos por trás dessas ameaças e restaurar a ordem e equilíbrio no mundo. Na sua aventura, irá reencontrar velhos amigos, forjar alianças com novas fações guerreiras e descobrir o legado de um passado esquecido. Junta-te à Aloy na sua aventura pelo Oeste Proibido onde tempestades implacáveis e uma destruição imparável assolam a resistência dispersa da humanidade, enquanto novas máquinas temíveis caçam entre as fronteiras.

Poderás descobrir este RPG de ação, totalmente localizado em português, a partir de amanhã, 18 de fevereiro de 2022, em exclusivo para a PlayStation®4 e para PlayStation®5, já disponível para reserva nas lojas habituais e na PlayStation®Store nas seguintes edições: Edição Standard para a PlayStation®4 por 69,99€ (PVP estimado), Edição Standard para a PlayStation®5 por 79,99€ (PVP estimado), Edição Digital Deluxe para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5 por 89,99€ (PVP estimado), Edição Colecionador para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5 por 199,99€ (PVP estimado) e Edição Regalla para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5 por 269,99€ (PVP estimado).