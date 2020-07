PlayStation Portugal anuncia MODO PlayStation Live dedicado às Promoções de Verão

A PlayStation® Portugal convida todos os jogadores a assistirem a um MODO PlayStation Live especial esta quinta-feira, dia 30 de julho, a partir das 21h00, no canal oficial de YouTube da PlayStation® Portugal. O evento será dedicado às Promoções de Verão da marca, que estão a decorrer nos pontos de venda habituais até 9 de agosto e na PlayStation®Store até ao próximo dia 19.

Este evento dará a conhecer a toda a comunidade as melhores ofertas incluídas nas Promoções de Verão da PlayStation®, que permitem aos jogadores adquirir grandes títulos para a PlayStation®4 e para o PlayStation®VR a preços únicos.

Para além de dar a conhecer as melhores ofertas incluídas nesta campanha promocional, o MODO PlayStation Live de quinta-feira contará com alguns momentos de gameplay, comentários com um convidado especial e ainda diversos passatempos, que permitirão à comunidade ganhar vários prémios, incluindo um cabaz com o conceituado Death Stranding, a Edição Standard do Days Gone™, um pack de jogos PlayStation®Hits (God of War™, UNCHARTED™ 4: O Fim de Um Ladrão e Horizon Zero Dawn™), um Headset Wireless Gold e um DUALSHOCK®4.

De recordar que as Promoções de Verão da PlayStation® estão a decorrer na PlayStation®Store até 19 de agosto, e nos pontos de venda habituais até ao próximo dia 9, o que significa que os jogadores poderão, durante este período, adquirir grandes títulos para a PlayStation®4 e para o PlayStation®VR nos seus pontos de venda habituais e na PlayStation®Store a preços únicos.

Em baixo um resumo das principais ofertas disponíveis nos pontos de venda habituais:

Days Gone™: 19,99 €* / Preço original: 69,99 €*

Marvel’s Spider-Man: 19,99 €* / Preço original: 39,99 €*

MediEvil: 19,99 €* / Preço original: 29,99 €*

Ratchet and Clank™: 14,99 €* / Preço original: 19,99 €*

God of War™: 14,99 €* / Preço original: 19,99 €*

The Last of Us™ Remastered: 14,99 €* / Preço original: 19,99 €*

UNCHARTED™ 4: O Fim de Um Ladrão: 14,99 €* / Preço original: 19,99 €*

Edição Completa de Horizon Zero Dawn™: 14,99 €* / Preço original: 19,99 €*

Death Stranding: 29,99 €* / Preço original: 39,99 €*

És Tu!: 9,99 €* / Preço original: 19,99 €*

Saber é Poder: 9,99 €* / Preço original: 19,99 €*

Hidden Agenda: 9,99 €* / Preço original: 19,99 €*

Frantics: 9,99 €* / Preço original: 19,99 €*

Saber é Poder: Gerações: 9,99 €* / Preço original: 19,99 €*

Chimparty: 9,99 €* / Preço original: 19,99 €*

ASTRO BOT Rescue Mission™: 19,99 €* / Preço original: 39,99 €*

Blood & Truth™: 19,99 €* / Preço original: 39,99 €*

Bravo Team: 19,99 €* / Preço original: 29,99 €*

Firewall Zero Hour™: 19,99 €* / Preço original: 29,99 €*

Farpoint VR: 9,99 €* / Preço original: 19,99 €*

Em baixo um resumo das principais ofertas disponíveis na PlayStation®Store:

Days Gone™**: 20,29€ / Preço original: 69,99 €

Red Dead Redemption 2: 29,39 € / Preço original: 69,99 €

Need for Speed™ Heat**: 30,09 € / Preço original: 69,99 €

STAR WARS Jedi: Fallen Order™**: 34,99 € / Preço original: 69,99 €

Gran Turismo™ Sport Spec II**: 14,99 € / Preço original: 29,99 €

Gran Turismo™ Sport**: 12,99 € / Preço original: 19,99 €

Edição Digital Deluxe do Death Stranding**: 39,99 € / Preço original: 79,99 €

Death Stranding**: 30,09 € / Preço original: 69,99 €

Nioh 2: 39,89 € / Preço original: 69,99 €

Predator: Hunting Grounds**: 29,99 € / Preço original: 39,99 €

Edição Completa de Horizon Zero Dawn™**: 12,99 € / Preço original: 19,99 €

Edição Digital de UNCHARTED™ 4: O Fim de Um Ladrão**: 9,99 € / Preço original: 19,99 €

Edição Jogo do Ano de Marvel’s Spider-Man***: 24,99 € / Preço original: 49,99 €

The Last of Us™ Remastered**: 9,99 € / Preço original: 19,99 €

EA SPORTS™ FIFA 20**: 14,69 € / Preço original: 69,99 €

Dreams™**: 29,99 € / Preço original: 39,99 €

ASTRO BOT Rescue Mission™**: 14,79 € / Preço original: 39,99 €

Blood & Truth™**: 14,79 € / Preço original: 39,99 €

Bravo Team**: 9,89 € / Preço original: 29,99 €

Everybody’s Golf VR**: 9,89 € / Preço original: 29,99 €