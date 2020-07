PlayStation Portugal anuncia o evento de lançamento de Ghost of Tsushima

A PlayStation® Portugal convida todos os jogadores a assistir ao evento digital de lançamento de Ghost of Tsushima, o aguardado título da Sucker Punch que chegará em exclusivo à PlayStation®4 esta sexta-feira, dia 17 de julho, totalmente localizado em português. O MODO PlayStation Live decorrerá um dia antes do lançamento, ou seja, na quinta-feira, dia 16 de julho, a partir das 18h00, e celebrará, em grande, o lançamento de um dos jogos mais aguardados do ano para a PlayStation®4. O evento será transmitido em direto e na íntegra no canal oficial de YouTube da PlayStation® Portugal.

Para além de alguns momentos de gameplay com a comunidade especializada, entrevistas e desafios com convidados especiais, este grande evento de celebração do lançamento de Ghost of Tsushima contará ainda com muitos prémios alusivos ao aguardado título da Sucker Punch para oferecer à comunidade, incluindo uma Edição de Colecionador do jogo.

Neste MODO PlayStation Live, que poderá ser acompanhado em direto e na íntegra no canal oficial de YouTube da PlayStation® Portugal, o apresentador da emissão, Gonçalo Morais, irá mostrar alguns momentos de gameplay do aguardado título, comentando-os, em simultâneo, com jornalistas e youtubers reconhecidos dentro da indústria.

Para além disto, quem estiver a assistir ao MODO PlayStation Live esta quinta-feira, poderá ainda acompanhar algumas entrevistas e breves e divertidos desafios em torno do universo do Ghost of Tsushima com convidados especiais.

O ator e realizador Diogo Morgado será um dos convidados do evento e irá falar da sua experiência a dobrar um jogo da Sucker Punch, o inFAMOUS: Second Son™. Para além disto, Diogo Morgado explicará ainda como é que a narrativa e a estética do Ghost of Tsushima está a par do que de melhor se faz na indústria do cinema, revelando a qualidade artística do jogo e a imersão que proporciona.

A criadora de conteúdos de gaming no YouTube e fã de videojogos, SEA, também está entre o grupo de convidados especiais deste grande evento. Esta fã da cultura japonesa falará das suas perspetivas para este jogo e do que mais a fascina no universo de Ghost of Tsushima.

As surpresas não ficam por aqui e este MODO PlayStation Live contará ainda com uma entrevista a Brian Fleming, co-fundador da Sucker Punch, que falará sobre como foi o desafio de criar uma nova IP depois de tantos anos focado no desenvolvimento de franquias populares como Sly Cooper e inFAMOUS. Brian Fleming esteve à conversa com a equipa do MODO PlayStation, para este grande evento, onde também falará de Jin Sakai, o novo herói da PlayStation, dos factos históricos em que se baseia Ghost of Tsushima e de como é que a Sucker Punch criou uma história a partir daí. O co-fundador do estúdio responsável pelo desenvolvimento de um dos jogos mais aguardados do ano para a PS4™ falará ainda da influência do cineasta Akira Kurosawa e sobre a incrível banda sonora do jogo.

Há mais surpresas e o MODO PlayStation Live de quinta-feira ficará ainda marcado pela presença do maior youtuber de gaming em Portugal, RicFazeres, que estará em estúdio com Gonçalo Morais durante toda a emissão a jogar Ghost of Tsushima. Este evento contará ainda com diversos passatempos que darão a todos os espetadores a oportunidade de ganhar vários prémios alusivos ao jogo.

Para mais informações sobre este evento online, está atento ao canal oficial de YouTube da PlayStation® Portugal.

De lembrar que, em Ghost of Tsushima, após uma derrota devastadora face aos cruéis invasores mongóis, o nobre samurai Jin Sakai terá de sacrificar tudo para proteger o que resta da sua terra e do seu povo. E que ao embarcar numa aventura épica para libertar Tushima, Jin terá de renunciar às tradições dos samurais, recorrer a métodos não convencionais e forjar um novo caminho: o caminho do Fantasma.

Desenvolvido pelo estúdio americano Sucker Punch Productions, Ghost of Tsushima chegará em exclusivo à PlayStation®4 esta sexta-feira, dia 17 de julho.