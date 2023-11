A PlayStation® Portugal vai estar presente no MEO XL Games 2023, um festival de referência para os amantes de videojogos, que se irá realizar de 23 a 26 de novembro, na Exponor, em Matosinhos. A marca estará presente com um espaço totalmente dedicado ao seu novo exclusivo, Marvel’s Spider-Man 2, que chegou no passado dia 20 de outubro à PlayStation®5 e ultrapassou os 5 milhões de unidades vendidas a nível global até ao dia 30 do mesmo mês. Este ano, a PlayStation® Portugal não irá estar presente na Lisboa Games Week, que se realiza nas mesmas datas, em Lisboa.

De lembrar que em Marvel’s Spider-Man 2 os Spider-Man Peter Parker e Miles Morales regressam para uma nova e emocionante aventura da aclamada série Marvel’s Spider-Man para a PlayStation®5. Aqui, os jogadores terão a oportunidade de andar de teia em teia, saltar e utilizar as novas asas de teias para viajar pela Nova Iorque da Marvel, alternando entre o Peter Parker e o Miles Morales para viverem histórias diferentes e novos superpoderes épicos, à medida que o vilão Venom ameaça destruir as suas vidas, a sua cidade e as pessoas que eles amam. Equipados com o novo poder venenoso bioelétrico do Miles e os Spider-Arms do Peter, os dois Spider-Men irão então enfrentar a derradeira prova de força tanto dentro como fora da máscara, lutando para salvar a cidade, um ao outro e aqueles que amam do monstruoso Venom.

Entre muitas surpresas e muitos prémios, os visitantes do MEO XL Games 2023 poderão então experimentar o novo jogo da série Marvel’s Spider-Man na PlayStation®5, e ver com os seus próprios olhos a evolução desta história do Spider-Man, onde o poder incrível do simbionte força o Peter e o Miles a enfrentarem o derradeiro teste de força, tanto como super-heróis como seres humanos enquanto equilibram as suas vidas e amizades com o dever de proteger os que precisam.

Para além disto, importa ainda referir que os visitantes deste evento, em Matosinhos, também poderão desfrutar de outras experiências incríveis na PlayStation®, noutros espaços do evento. Poderão, por exemplo, experimentar alguns exclusivos PlayStation® lançados recentemente como o aclamado título de condução exclusivo da PlayStation®4 e da PlayStation®5, Gran Turismo™ 7; o incrível título AAA da Guerrilla Games, Horizon Forbidden West; ou o God of War Ragnarök, que recebeu o Prémio de Jogo do Ano nos prestigiados BAFTA 2023. Poderão ainda experimentar a próxima geração de jogos em realidade virtual com espantosos gráficos 4K HDR, jogos que definem um género e sensações únicas com o revolucionário PlayStation®VR2 noutras zonas do evento, onde haverá ainda espaço para participarem em algumas competições com o EA SPORTS™ FC 24 que traz uma autenticidade inigualável para dentro do campo na PlayStation®5.

Os 10 finalistas da 9ª Edição dos Prémios PlayStation®Talents em Portugal, uma iniciativa inédita de apoio ao desenvolvimento de videojogos no nosso país, promovida pela PlayStation® Portugal, que visa desafiar o talento português, também marcarão presença no MEO XL Games 2023, no espaço do Indie X. A propósito importa ainda referir que, pela primeira vez nesta altura, decorrerá a entrega dos prémios aos melhores projetos submetidos, e conhecer-se-á o grande vencedor do prémio PlayStation®Talents 2023 para Melhor Jogo, que irá receber apoio económico para o desenvolvimento e publicação do jogo por parte da PlayStation® Ibéria. A entrega dos prémios decorrerá no dia 23 de novembro, pelas 18h00, no Grande Auditório da Exponor, em Matosinhos.

O MEO XL Games é um roadshow que percorre o país, permitindo aos fãs de gaming de todas as regiões participarem na celebração do mundo dos videojogos. Realiza-se de 23 a 26 de novembro na Exponor, em Matosinhos.