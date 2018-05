Depois de confirmar a sua presença no Moche XL Esports, a PlayStation® anuncia que Call of Duty: WWII e Rocket League serão dois dos principais destaques do evento, com dois fantásticos torneios.

Lançado no final do ano passado, Call of Duty: WWII marca o regresso da saga aos conflitos terrestres, através de três modos de jogo: a Campanha, o Multijogador e o Nazi Zombies. No modo Campanha assumirás o papel de Ronald "Red" Daniel, um soldado que tenta sair dos campos Nazi com os seus colegas Zussman, Pierson e Turner. Numa história repleta de ação, junta-te aos camaradas do teu esquadrão e enfrenta os inimigos em locais históricos como as praias de Normandia, a floresta de Hürtgen ou das Ardenas.

Rocket League junta futebol e competição automóvel num divertido título de corridas de carros, com uma forte componente multi-jogador. Esta sequela do famoso Supersonic Acrobatic Rocket-Powered Battle Cars coloca à tua disposição uma ampla gama de veículos equipados com as mais diversas armas, e ao volante dos quais colocarás à prova as tuas habilidades de condução a alta velocidade. No Moche XL Esports, os visitantes poderão inscrever-se no local em cada um dos diversos torneios que decorrerão ao longo dos dois dias, habilitando-se a ganhar vários prémios. Ao longo das próximas semanas, serão dadas a conhecer algumas das surpresas que a PlayStation® tem preparadas para o evento, estando também confirmado um torneio de Gran Turismo®Sport, o mais recente título da franquia Gran Turismo® que foi lançado no passado mês de outubro, em exclusivo para a PS4®. Durante os dois dias de evento, os participantes com os melhores tempos disputarão uma final na tarde de dia 10 de abril, com vários prémios em disputa. O Moche XL Esports by Huawei contará com quatro grandes palcos de competição, espaço de videojogos Free-to-Play, um palco dedicado à comunidade gamer, com apresentação de startups de jovens criadores, conferências de Esports, retrogaming, promoção de equipas e casters, e contará com a presença de diversos youtubers e algumas das maiores estrelas do mundo dos eSports. Para Miguel Cunha, Marketing Manager da PlayStation em Portugal, "a aposta da PlayStation® num evento de eSports de grande dimensão em Portugal é a resposta natural da marca ao constante crescimento da comunidade PlayStation Plus em Portugal, para quem este tipo de competições é uma prioridade".



Autor: João Seixas